زينة تقع في حب محمد سعد والسر في الدشاش

تستعد الفنانة زينة لتصوير فيلم جديد بطولة الفنان محمد سعد ، ومن المقرر أن ينافس العمل في ماراثون رأس السنة المقبل لعام ٢٠٢٥.

زينة



وعلم" الموجز " أن الفنانة زينة تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم" الدشاش" إذ أن تجسد زينة دور حبيبة سعد خلال أحداث الفيلم،ومن المقرر بدء التصوير قريباً.

التفاصيل الكاملة لـ فيلم الدشاش



يجسد الفنان محمد سعد شخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجته لا تطاق وتدور بينهم أحداث في إطار كوميدي ساخر، العمل إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج محمد الرشيدي، ويشهد هذا العمل اللقاء الثاني الذى يجمع سعد وزينة بعد أن تعاونا فى 2008 من خلال فيلم بوشكاش.

الدشاش عودة جديدة لـ محمد سعد

غاب الفنان محمد سعد عن السينما لعدة سنوات ويمثل

فيلم الدشاش عودة جديدة لـ سعد إلى السينما بعد آخر فيلمين له في 2019 هما الكنز 2 ومحمد حسين، حيث ركز سعد في السنوات الأخيرة على الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

أعمال جديدة في حياة زينة

تستعد الفنانة زينة لتقديم عمل درامي جديد يجمعها بالفنان باسم سمرة مكون من 10 حلقات، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه في عام 2025 ليخرج من الـ Off Season الجاري، وسيتم التعاقد مع مؤلف لكتابته، بالتزامن مع التعاقد مع الأبطال المشاركين به خلال الفترة المقبلة.

أعمال جمعت باسم سمرة وزينة



الجدير بالذكر أن تشارك الفنانة زينة مع الفنان باسم سمرة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة مع الفنان أحمد السقا، ومن المقرر عرض العمل في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2024.

العتاولة 2 جاري التحضير له في الفترة الحالية، والتعاقد مع باقي أبطاله بشكل رسمي، ومعظمهم سيكونوا نفس أبطال الجزء الأول، ومن المقرر انضمام أبطال جدد إلى الجزء الثاني سيتم التعاقد معهم خلال أيام، على أن يبدأ التصوير في شهر أكتوبر المقبل، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

فيلم الإسكندراني آخر أعمال زينة في السينما



ومن ناحية أخرى، حققت زينة نجاحًا ملحوظًا في الفترة الماضية بفيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، وعُرض العمل في يناير الماضي، وحصد إيرادات اقتربت من 30 مليون جنيه وقتها.

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