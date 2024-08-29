الملامح الأولى لـ شخصية زينة في فيلم " بنات الباشا"

تعاقدت النجمة زينة للمشاركة في بطولة فيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم" بنات الباشا" ومن المقرر أن ينافس العمل خلال ماراثون رأس السنة الميلادي المقبل2025

النجمة زينة

وعلم “ الموجز ” من مصادر خاصة أن النجمة زينة تجسد شخصية عاملة في صالون تجميل في منظقة راقية، ولكن تتعرض لـ أزمات عديدة خلال أحداث فيلم “بنات الباشا”، وذلك بسبب جريمة قتل، ومن المقرر بدأ تصوير العمل خلال الشهر المقبل.

آخر أعمال زينة في الدراما

ويذكر أن النجمة زينة شاركت في مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2024، وكان من بطولة النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي وكوكبة كبيرة من النجوم.

قصة العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار من التشويق والإثارة، ويتبع قصة الشقيقين خضر ونصار اللذين يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

أبطال العتاولة

شارك في بطولة المسلسل العتاولة عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فريدة سيف النصر، زينة، نهى عابدين، وغيرهم.

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه، وتصدرت جميع حلقاته قوائم الأكثر تداولًا وبحثًا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال زينة في السينما

شاركت زينة مؤخرا في فيلم الاسكندراني مع الفنان أحمد العوضي وكوكبة كبيرة من النجوم.

أبطال فيلم "الاسكندرانى"

ضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي على رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ، وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان.

وتدور أحداث الفيلم الإسكندراني داخل مدينة الإسكندرية حول "بكر"، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

ايرادات فيلم الإسكندراني

واستطاع فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى تخطى الـ6 ملايين ونصف المليون جنيه خلال 4 أيام فقط من وقت عرضه.

وأبرز أعمال زينة التي شاركت فيها وتركت بصمه مع الجمهور فيلم سيد العاطفي، أرض الخوف ،الفلوس، كارما، فيلم هو وسط البلد، الشبح، الجزيرة، أحلام، 90 دقيقة، الحياة منتهي اللذة، ظاظا.

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