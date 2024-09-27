بسبب كواليس فيلم بنات الباشا.. زينة تتصدر التريند.. ما القصة؟

تصدر اسم النجمة زينة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة صور من كواليس فيلمها الجديد "بنات الباشا" عبر خاصية الاستوري في حسابها على انستجرام.

أثارت الصور الذي رصدها موقع "الموجز" حماس جمهورها ومحبيها، خاصة أنها ظهرت في إحدى اللقطات برفقة الفنان أحمد مجدي، الذي انضم حديثًا إلى طاقم العمل، ليضيف بذلك حضورًا فنيًا مميزًا إلى الفيلم.

زينة

التفاعل الكبير على هذه الصور جعل "زينة" تتصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولًا، حيث عبّر العديد من المتابعين عن تشوقهم لمشاهدة الفيلم ومعرفة المزيد عن أحداثه.

كواليس فيلم بنات الباشا

قصة فيلم "بنات الباشا" والتحديات التي يناقشها

فيلم "بنات الباشا" مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وهو من سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

يعالج الفيلم مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تعاني منها المرأة في المجتمع، ويطرح بأسلوب درامي مكثف ومعبر مشكلات المرأة المعاصرة.

يتناول الفيلم معاناة النساء في مواجهة تحديات الحياة المختلفة، وكيف يسعين لتحقيق أحلامهن في ظل الظروف الصعبة.

بطولة الفيلم تضم نخبة من نجوم الفن، بجانب زينة، مثل ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وغيرهم.

وتؤدي زينة دورًا محوريًا في العمل، مما يثير توقعات بأن الفيلم سيحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه في دور السينما.

تعاون فني ناجح بين زينة والمخرج ماندو العدل

يعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين زينة والمخرج ماندو العدل في مجال السينما، حيث سبق وأن عملا معًا في فيلم "الكبار" الذي عرض في عام 2010.

فيلم "الكبار" كان من أولى تجارب ماندو العدل الإخراجية، وشارك فيه عمرو سعد وخالد الصاوي إلى جانب زينة، ولاقى الفيلم استحسان الجمهور والنقاد آنذاك، وكان خطوة مهمة في مسيرة كل من زينة والمخرج.

تعاون الثنائي أيضًا في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل "لأعلى سعر" الذي عرض في رمضان 2017، حيث حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وحصد نسبة مشاهدة عالية، وضم المسلسل أيضًا نيللي كريم وأحمد فهمي، وتناول قصة درامية مؤثرة جمعت بين الصداقة والخيانة والحب.

تنوع زينة في اختياراتها الفنية

بالإضافة إلى "بنات الباشا"، كانت زينة قد قدمت في بداية العام فيلم "الإسكندرانى" الذي كتبه الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وأخرجه خالد يوسف.

شارك في بطولة الفيلم أحمد العوضي، عصام السقا، حسين فهمي، بيومي فؤاد، وعدد آخر من النجوم.

تناول الفيلم قصة درامية مشوقة تحمل طابعًا اجتماعيًا، ولاقى الفيلم اهتمامًا واسعًا نظرًا لمشاركة نخبة من النجوم ولأنه أحد أعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

الاستعداد لفيلم "الدشاش" بمشاركة محمد سعد

إلى جانب أعمالها السينمائية السابقة، تعاقدت زينة مؤخرًا على بطولة فيلم "الدشاش"، والذي يشاركها في بطولته الفنان محمد سعد.

الفيلم يجمع بين الكوميديا والجوانب الاجتماعية، مما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة بشدة من قبل الجمهور.

يجري حاليًا فريق العمل العديد من البروفات النهائية استعدادًا لبدء التصوير في مواقع تصوير متعددة.

يتوقع أن يكون فيلم "الدشاش" من الأفلام التي ستحظى باهتمام كبير، خاصة مع عودة محمد سعد للكوميديا الاجتماعية، وزينة لدورها المميز كنجمة سينمائية.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا عدد كبير من النجوم، من بينهم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، محمد جمعة، ووليد فواز.

الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد رشيدي.

زينة تستعد للجزء الثاني من "العتاولة" برفقة أحمد السقا

من بين المشاريع الفنية القادمة لزينة هو مسلسل "العتاولة 2"، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، يستكمل هذا الجزء أحداث الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

تجسد زينة شخصية "حنة"، الطباخة وزوجة نصار فتيحة الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا.

يدور المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، ويضم مجموعة من الفنانين البارزين مثل طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، وغيرهم.

نجاح الجزء الأول من "العتاولة"

الجزء الأول من "العتاولة" الذي عرض سابقًا، شهد مشاركة عدد كبير من النجوم إلى جانب زينة وأحمد السقا، من بينهم طارق لطفي، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، ونهى عابدين.

المسلسل كان من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وأنتجته شركة Cedars Art Production.

حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم تقديمه بأسلوب مشوق يحاكي الحياة الشعبية بمختلف جوانبها الاجتماعية والدرامية.

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