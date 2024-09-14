انطلاق تصوير مشاهد فيلم زينة الجديد "بنات الباشا" .. التفاصيل كاملة

زينة.. أعلن المخرج ماندو العدل عن بدء تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "بنات الباشا"، الذي تتصدر بطولته النجمة زينة.

يرصد " الموجز " أبرز التفاصيل كاملة في السياق التالي

يأتي الفيلم استنادًا إلى رواية الكاتبة نورا ناجي، وقد تم كتابة السيناريو والحوار بواسطة الكاتب المتميز محمد هشام عبية.

الفيلم يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الساحة السينمائية لما يتناوله من موضوعات هامة وحساسة، حيث يركز على قضايا المرأة وما تواجهه من تحديات اجتماعية متعددة.

تشكيلة فنية متنوعة

بالإضافة إلى زينة، يشارك في الفيلم عدد من النجوم، من بينهم أحمد مجدي، الذي أثبت تميزه في العديد من الأعمال الفنية، وصابرين المعروفة بأدوارها المؤثرة، وناهد السباعي التي دائماً ما تقدم أداءً مميزاً، بالإضافة إلى الفنانة الشابة مريم الخشت التي أصبحت من الوجوه المعروفة في الدراما والسينما.

هذا التعاون بين مجموعة متنوعة من الفنانين يضيف بعدًا جديدًا للفيلم ويعد بمشاهد متميزة وتفاعلات درامية قوية.

قضايا المرأة في السينما

يناقش فيلم "بنات الباشا" قضايا المرأة بشكل عميق، مسلطًا الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجهها في المجتمع، بدءًا من الحقوق الاجتماعية إلى القضايا الشخصية التي تؤثر على حياتها اليومية.

ومن المتوقع أن يثير الفيلم ردود فعل قوية في المجتمع نظرًا لحساسية الموضوعات التي يتناولها.

زينة

تعاون قديم وجديد

فيلم "بنات الباشا" ليس التعاون الأول بين زينة والمخرج ماندو العدل، فقد سبق لهما التعاون في فيلم "الكبار" الذي صدر في عام 2010.

هذا الفيلم كان انطلاقة ماندو العدل في عالم الإخراج السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك بمشاركة نجوم مثل عمرو سعد وخالد الصاوي.

إلى جانب السينما، تعاونت زينة مع ماندو العدل في مجال الدراما، حيث قدما معًا مسلسل "لأعلى سعر" الذي حقق نجاحاً ساحقاً عند عرضه في رمضان 2017.

أعمال زينة الأخيرة

في العام الحالي، قدمت زينة فيلم "الإسكندرانى"، وهو عمل مقتبس عن نص للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وأخرجه خالد يوسف.

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم الكبار، مثل أحمد العوضي، عصام السقا، وحسين فهمي، إلى جانب بيومي فؤاد وصلاح عبد الله.

لاقى العمل استقبالاً جيداً من النقاد والجمهور، وأثبت استمرار زينة في تقديم أدوار مميزة في السينما المصرية.

مشروع جديد مع محمد سعد

في الوقت ذاته، تعاقدت زينة مؤخرًا على المشاركة في فيلم جديد يحمل عنوان "الدشاش"، حيث تتعاون فيه مع النجم الكوميدي محمد سعد.

الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويقدم فيه محمد سعد شخصية طبيب أسنان يُدعى "سامح"، الذي يعيش في ظروف حياتية معقدة مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة كبيرة خلال أحداث الفيلم.

من المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم خلال شهر سبتمبر الجاري، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا العمل الكوميدي المنتظر.

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