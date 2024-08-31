بعد تعرضها للتحرش.. معلومات لا تعرفها عن البلوجر مريم سيف (صور)

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من البلوجر الشهيرة مريم سيف يفيد بتعرضها للتحرش من قبل أحد الشباب.

وعلى الفور ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب بتهمة التحرش بالبلوجر مريم سيف داخل بنزينة بمنطقة التجمع الأول، وتحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث ألقت القبض على المتهم.

البلوجر مريم سيف

وأنكر المتهم التهمة الموجهة له أمام جهات التحقيق، وقال إنه اصطدم بها دون قصد بسبب باب سيارة.

من هي البلوجر مريم سيف

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أبرز المعلومات عن البلوجر مريم سيف :

-مريم سيف بلوجر شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام ولديها 3 ملايين متابع.

-تخرجت مريم سيف من كلية الإعلام.

-تعمل كمصممة أزياء مصرية.

-تعمل في مجال الموضة والدعاية والإعلان عن كل ما يتعلق بالمرأة مثل منتجات العناية بالبشرة وبعض ماركات الملابس النسائية الشهيرة ومستحضرات التجميل.

- تبلغ من العمر 26 عامًا

-مُطلقة من الأنفلونسر محمد شرف

-رزقت بطفلة من طليقها، تبلغ من العمر حوالي 3 سنوات، وتُدعى مريم أيضًا.

البلوجر مريم سيف وابنتها

ونشرت البلوجر مريم سيف خلال يونيو الماضي مقطع فيديو يوثق عقد قرانها على هاني شاهر، وذلك بعد مرور عامين على طلاقها من زوجها السابق محمد شرف.

وأظهر الفيديو الخاص بعقد قران مريم سيف، سعادتها بزواجها، وتفاعل متابعيها مع الفيديو متمنيين لها السعادة مع زوجها الجديد.

مريم سيف





البلوجر مريم سيف

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، رفضه القاطع لمشاركة البلوجرز والتيك توكرز في الأعمال الفنية دون امتلاكهم لموهبة حقيقية أو خلفية تعليمية في المجال الفني.

وقال خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، أن التمثيل يتطلب موهبة ودراسة، وأن الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤهل أحدًا ليصبح فنانًا.

وأضاف: لو في أي موهبة حقيقية بنرحب بيها، لكن لو بلوجر أو غيره والناس تقوله يالا نمثل لأ مش كده، التمثيل مش مهنة من لا مهنة له، شوفلكم شغلانة تانية وأبعدوا عننا، إحنا اللي فينا مكفينا والعيب مش عليهم.

وأوضح زكي أن بعض المنتجين يلجؤون للبلوجرز والتيك توكرز بسبب شهرتهم على السوشيال ميديا للترويج لأعمالهم،

وشدد على أن النقابة لن تسمح لهم بالعمل دون الحصول على تصريح رسمي، مُضيفًا:" لما عملنا الشهد والدموع ولا الليالي والحلمية ولا رأفت الهجان كان في الكلام ده من البلوجر أو غيره".

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