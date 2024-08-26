القصة الكاملة لأزمة تصريحات أشرف زكي بسبب البلوجرز والتيك توكرز

تصدر اسم الدكتور والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تريند جوجل، وذلك بعد تصريحاته، التي أكدت رفضه القاطع لمشاركة البلوجرز والتيك توكرز في الأعمال الفنية دون امتلاكهم لموهبة حقيقية أو خلفية تعليمية في المجال الفني، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته، حيث قال خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، أكد زكي أن التمثيل يتطلب موهبة ودراسة، وأن الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤهل أحدًا ليصبح فنانًا، قائلاً:" لو في أي موهبة حقيقية بنرحب بيها، لكن لو بلوجر أو غيره والناس تقوله يالا نمثل لأ مش كده، التمثيل مش مهنة من لا مهنة له، شوفلكم شغلانة تانية وأبعدوا عننا، إحنا اللي فينا مكفينا والعيب مش عليهم".

أشرف زكي

تصريحات أشرف زكي

أوضح زكي أن بعض المنتجين يلجؤون للبلوجرز والتيك توكرز بسبب شهرتهم على السوشيال ميديا للترويج لأعمالهم،

لكنه شدد على أن النقابة لن تسمح لهم بالعمل دون الحصول على تصريح رسمي، مُضيفًا:" لما عملنا الشهد والدموع ولا الليالي والحلمية ولا رأفت الهجان كان في الكلام ده من البلوجر أو غيره".

أشرف زكي

أشرف زكي: الموضة بتاعت البلوجر رافضها شكلاً وموضوعاً ومش هسمح بيها

كما أشار إلى أن أي شخص يحاول العمل بدون تصريح سيتعرض لغرامة كبيرة تصل إلى مليون جنيه، مُعلقًا:"أي حد هيشتغل من غير تصريح من النقابة بدون موافقة، تصل الغرامة لمليون جنيه، أي حد عاوز يمثل من التيك توكر لازم يتقدم بتصريح من النقابة لو بتتوافر فيه الشروط بنديه موافقة، لكن الموضة بتاعت البلوجر أنا رافضها شكلاً وموضوعاً ومش هسمح بيها، ممكن يستنوا لما أمشي ومدتي تخلص ويعلموا اللي هما عاوزينه".

أشرف زكي:البقاء للأصلح في مجالنا

وأكد أشرف زكي أن الفنان يجب أن يكون قد مارس المهنة أو درس في معهد له علاقة بالفن، وأن النقابة تبحث دائمًا عن المواهب الحقيقية في جميع المحافظات، قائلاً:" البقاء للأصلح في مجالنا، وبقول لبعض المنتجين اللي بيعملوا الألعيب دي ميهمكش أعمل اللي أنت عاوزه وأنا هوقف التعامل معاكم، إيه الفوضى اللي بقينا فيها دي".



وفي نهاية حديثه، أبدى استياءه من الفوضى التي يشهدها المجال الفني بسبب هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن البقاء للأصلح في هذا المجال، قائلاً:"أي حد عاوز يتحدى النقابة يتفضل يوريني نفسه، شوفي وصلنا لأي لغة".

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