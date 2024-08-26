بعد تصدره للتريند.. معلومات ومحطات بارزة في حياة أسامة عباس

تصدر الفنان أسامة عباس، تريند محرك البحث “جوجل”، بعدما وجه أمس رسالة شكر مؤثرة للقائمين على إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك بسبب تكريمه في الدورة الماضية من المهرجان الـ 17، التي انتهت فعالياتها مؤخراً، وقد جاء هذا التكريم اعترافًا منهم بمسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 55 عامًا، فقد أعرب أسامة عباس عن شعوره الكبير بالامتنان بسبب تكريمه الذي جاء في نهاية مشواره الفني، لافتًا أن هذا التقدير يُعتبر من أعظم المكافآت التي يمكن أن تحدث لأي فنان.

أسامة عباس

رسالة أسامة عباس لجمهوره ولإدارة المهرجان القومي للمسرح المصري

وعبر أسامة عباس عن سعادته الكبيرة بتكريمه، حيث نشر مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شكر فيه كل من هنأه بتلك الجائزة، مُعلقًا:"أشكر من تفضل بتهنئتي بهذه الجائزة القيمة في نهاية عمري، وهذا ما يتمناه كل فنان أن يُقدره زملاؤه والجمهور على المجهود الذي قدمه على مدار 55 سنة"، وظهر في الفيديو بشكل متقدم في العمر، مع تغيير ملحوظ في ملامحه، فقد بدى بوزن زائد، وكانت حالته الصحية متدهورة، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته.

أسامة عباس

معلومات عن أسامة عباس

أسامة عباس هو فنان موهوب بالفطرة، وُلد في محافظة المنوفية ونشأ في بيئة ثقافية وفنية، كانت والدته تمتلك جهاز عرض سينمائي في المنزل، بينما كان والده يشغل منصبًا مرموقًا في وزارة المعارف، ثم أصبح وكيل وزارة، بدأ أسامة مسيرته الفنية بالصدفة أثناء دراسته الجامعية، فقد تعرف على الفنان الراحل الضيف أحمد من خلال بعض الحفلات التي نظمتها الجامعة، وكان دخوله لعالم التمثيل من خلال المسرح بمحض الصدفة عندما طُلب منه الانضمام لفريق العمل بمسرحية، ومن هنا كانت بداية مسيرته الفنية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم انتقل للعمل مع فرقة الفنان عبد المنعم مدبولي حتى عام 1983، حيث قرر بعدها التفرغ للفن وترك وظيفته الإدارية.

تميز أسامة عباس في السينما والتلفزيون بتقديم أدوار متنوعة ومتميزة رغم أنه لم يسعَ للحصول على دور البطولة المطلقة، قدم أداءً رائعًا في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة مثل "رأفت الهجان"، "يتربى في عزو"، و"يا عزيزي كلنا لصوص". تجاوزت حصيلة أعماله الفنية الـ 250 عملاً متنوعًا بين مسلسلات، أفلام، ومسرحيات.

أسامة عباس

الشائعات التي تعرض لها أسامة عباس

لم تخلُ مسيرة أسامة عباس من الشائعات، مثل الشائعة التي انتشرت حول خطوبته من السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وبعد ثورة 25 يناير، انتشرت هذه الشائعة بسرعة كبيرة، مما دفع الفنان للرد على هذه الأقاويل، نافيًا صحتها تمامًا، ومؤكدًا أن علاقته بعائلة مبارك كانت مجرد جيرة وصداقة.

في السنوات الأخيرة، اختار أسامة عباس الابتعاد عن الساحة الفنية، وكان آخر ظهور له في مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام عام 2018، وفي حوار معه أوضح أسامة عباس أنه فضل الانسحاب في قمة تألقه ليظل محبوبًا لدى جمهوره، مشيرًا إلى أن العروض التي تُقدم له حاليًا لا تليق بمسيرته الفنية الطويلة، كما نفى الشائعات التي تحدثت عن طلبه للعمل من المنتجين، مؤكدًا أن الصفحة التي نشرت هذه الأخبار لا علاقة له بها وأنها وهمية،قائلاً :"بقالي 50 سنة بشتغل، كفاية كدة ارتاح، عشان الناس تفضل تحبني، أنا بيتعرض عليا حاجات ساذجة مش عاوز أقبل حاجة منها، فبدل الناس ما تسأل أنت فين؟ تقولي عملت ده ليه، أنا عاوز احتفظ بحب الناس، ده تطور طبيعي زي ما احنا جينا واشتغلنا والجيل اللي قبلنا مشتغلش دلوقتي في أجيال بتشتغل واحنا منشتغلش ودي سنة الحياة، جايز في أدوار كويسة بتتعرض على الآخرين ولكني لا أحاول فرض نفسي، وأكتفي بالقراءة والاستمتاع بحياتي مع أسرتي ومعنديش أزمة، جيلنا خلاص متشكرين وفي أجيال وأسماء جديدة وكلها يومين والجيل يخلص وينتهي، لما حد بيموت بنفتكره وهذا الكلام ليس تشاؤم مني بل إنه التطور الطبيعي للحياة والدنيا كدة”.

أعمال أسامة عباس

ومن أشهر أعماله الفنية أفلام “مكان للحب”، “في الصيف لازم نحب”، و“ممنوع في ليلة الدخلة”، و“إلى المأذون يا حبيبي”، “ولا عزاء للسيدات”، “احترس من الخط”، “ليلة القبض على بكيزة وزغلول”، “يا عزيزي كلنا لصوص”، “خادمة ولكن”، “الواد محروس بتاع الوزير”، “سنة أولى نصب” عام 2004.

ومسلسلات “أشجان”، “أبنائي الأعزاء شكراً”، “دموع في عيون وقحة”، “رحلة السيد أبو العلا البشري”، “رأفت الهجان”، “بوابة الحلواني”، “البراري والحامول”، “لعبة الحياة” في عام 1998،

مسلسل “أوبرا عايدة”، “ملك روحي”، “محمود المصري”، “حدائق الشيطان”، “يتربى في عزو”، “في أيد أمينة”، “ريش نعام” ، “أريد رجلاً”، “عوالم خفية” في عام 2018.

أسامة عباس يبقى مثالًا للفنان الذي حافظ على مكانته في قلوب الجمهور طوال مسيرته الفنية الطويلة، وقرر أن يختتم مسيرته بطريقة تليق بتاريخ فني مليء بالعطاء والإبداع.

اقرأ أيضًا:

أسامة عباس من محامي إلى نجم.. أسرار عائلية ورحلة فنية ملهمة

خاص .. نجوم المهرجان القومي للمسرح المصري يتحدثون لـ "الموجز"