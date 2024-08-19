نورهان تتصدر تريند جوجل بعد ردها على اعتذار محمد رياض.. فما القصة؟

تصدر اسم الفنانة نورهان، تريند جوجل، وذلك بعدما ردت على اعتذار الفنان محمد رياض لها، بشأن عدم تمكنها من دخول حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 17 بطريقة راقية وإيجابية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل رسالتها لها.

رسالة نورهان لمحمد رياض

وأعربت الفنانة نورهان، عن تقديرها لمحمد رياض، مؤكدة أنها لم تشعر بالغضب مما حدث، بل اعتبرت أن عدم دخولها دليل على حسن التنظيم والالتزام بالقواعد، وأشادت بكلامه النبيل، مبدية تفهمها للموقف، مُعلقة :" شايفين الرقي؟ زميلي وأخي الغالي، لا داع للاعتذار أصلاً، ما حدث إن دل على شيء فهو يدل على حسن التنظيم والالتزام بالقواعد، ولم أتخيل للحظة أن المنع مُتعمد، يسلم كلامك النبيل".

كما أوضحت نورهان أنها لا تؤمن بنظرية المؤامرة، وأشارت إلى أنها كانت راضية عن الحفل، سواء من ناحية السجادة الحمراء أو العرض على المسرح، وهنأت جميع المشاركين والفائزين في المهرجان، معبرة عن تفاؤلها بتولي معالي الوزير أحمد هنو منصبه.

اعتذار محمد رياض لنورهان

وكان محمد رياض، قد اعتذر للفنانة نورهان، في تصريحات صحفية له، بسبب عدم تمكنها من دخول حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدًا على أن القاعة كانت ممتلئة، قائلاً:" أقدم اعتذاري للفنانة نورهان على عدم تمكنها من دخول حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، وللآسف القاعة كانت مليانة، ولم أكن أتخيل هذا الإقبال الكبير على دار الأوبرا مثلما حدث أمس على مدار التاريخ".

مسلسل أسيل

وكان آخر أعمال نورهان الدرامية مشاركتها في مسلسل أسيل، وهو بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة سلوى محمد علي، أحمد سلطان، ملك بدوي، إسراء رخا، إلهام عبد البديع، أحمد بلال، حسن العدل، ياسر صادق، وآخرون من النجوم، وأشرف علي الديكور إسلام أبو الدهب، وهو من تأليف محمد جلال، إخراج معتز حسام.

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