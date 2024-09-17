ملامح جديدة لـ فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وزينة.. تفاصيل

يستعد الفنان محمد سعد لتصوير فيلمه الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم الدشاش، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن ينافس العمل في ماراثون رأس السنة المقبل 2025، ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

محمد سعد

انتهى الفنان الكوميديان محمد سعد من التحضيرات النهائية لدوره في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الدشاش"، ويظهر سعد خلال أحداث العمل بشخصية رئيس عصابة متزوج من امرأة صعبة ومعقدة، ويقع في حب زينة خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم الدشاش لـ محمد سعد

فيلم" الدشاش" بطولة الفنان الكوميدي محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، العمل من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي، ومن المقرر ان ينافس العمل في موسم رأس السنة المقبل.

آخر أفلام محمد سعد على شاشات السينما

شارك الفنان محمد سعد في فيلم الكنز عام 2019، فيلم الكنز تم عرضه في أول أغسطس في عام 2019،وقد حصد وقتها إيرادات عاليا ،العمل نوعية من الأفلام الاكشن التاريخي التشويقية، حيث تناول حكايات حتشبسوت وحكاية علي الزيبق خلال حكم الدولة العثمانية وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي، الذي يواجه تحديات وعقبات عديدة في العمل والعلاقات العاطفية.

أبطال فيلم الكنز

وضمت قائمة أبطال الفيلم وقتها بجانب محمد سعد عدد من النجوم، منهم محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، أحمد حاتم، أحمد مالك، وعبدالعزيز مخيون، والعمل من تأليف شريف عرفة وعبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

فيلم محمد حسين

كما شارك الفنان في فيلم "محمد حسين " وجمع وقت عرضه إيرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات.

أبطال فيلم محمد حسين لـ محمد سعد

والفيلم شارك بجانب محمد سعد في بطولته، الراحل سمير صبري، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، ونبيل عيسى، والعمل من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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