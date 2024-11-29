بترقص في عز البرد.. تعليق حمو بيكا يتصدر محركات البحث ما القصة؟

تصدر اسم مؤدي المهرجانات حمو بيكا محركات البحث بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع إحدى الراقصات ويعرض لكم الموجز تفاصيل على النحو التالي

زعمت بعض الأقاويل أن بيكا تعاطف مع الراقصات وطبيعية عملهم بعبارة " بترقص في عز البرد". مما أثار جدلاً واسعًا حول تصريح حمو بيكا.



ونفى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ما انتشر من تكهنات حول هذا الأمر من خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد بيكا أنه لم يصدر منه أية تصريحات على الإطلاق قائلا " أنا ماليش في الكلام دا أنا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت".



وحذر أنه سيتقدم ببلاغات ضد أية منشورات ثثير الفتنة بينه وبين جمهوره وعائلته.

وفي سياق آخر طرح مؤدي المهرجانات حمو بيكا أغنية جديد عبر حسابه على منصة يوتيوب بعنوان " أنا بيكا وهرمي الفتيلة" وحققت الأغنية نسبة مشاهدات ضئيلة بلغت 19 ألف مشاهدة بعد يوم منذ عرضها على منصة يوتيوب.



ومن الجدير بالذكر أن بيكا أقام حفلا ضخمًا للاحتفال بذكرى ميلاد نجلته تاج وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني وكان ابرزهم حسن شاكوش وريم طارق، عمرو كمال.

حمو بيكا



حمو بيكا

حمو بيكا مغني شعبي مصري من مواليد الإسكندرية، عمل بدايةً بعدة مهن كسائق شاحنة وجزار، بدأ مشواره الفني عام 2017، من خلال إحياء الحفلات المهرجانات الشعبية للأصدقاء والمعارف، فيما بعد تطور مشواره بمجال الفن الشعبي وبدأت تتسع شهرته حيث قدم العديد من الأغاني، التي نالت شعبية واسعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأ حمو بيكا مشواره الفني عندما سجل بإحدى الاستديوهات أغنية قشطة على سبيل التجربة، التي ما لبثت أن اشتهرت في الحي الدخيلة، ومن ثم أحيا العديد من الحفلات الشعبية والأعراس، إلا ان شهرته الحقيقية بدأت عندما غنى أغنية "رب الكون ميزنا بميزة"، وشاركه الغناء فيها كل من علي قدورة، ونور التوت، حققت الأغنية شهرة واسعة وعلى الرغم من شهرتها، فقد لاقت السخرية والانتقاد من قبل بعض

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