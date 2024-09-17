هل يتعرض حمو بيكا للإيقاف عن الغناء بعد عودته من أمريكا؟

يبدو أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا يعيش مرحلة جديدة من الخلاف مع نقابة المهن الموسيقية بعد الفيديوهات الساخرة التي نشرها خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أغضبت نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، تصريحات مصطفى كامل بشأن بيكا أثارت تساؤلات حول إمكانية إيقافه عن الغناء بعد عودته إلى مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

حقيقة إيقاف حمو بيكا عن الغناء



في ظل هذه الأحداث، كشف مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية أن مصطفى كامل كان قد فكر بالفعل في إيقاف حمو بيكا عن الغناء، لكنه تراجع عن هذا القرار بعد مناقشة الأمر مع أعضاء مجلس النقابة. قرر كامل الاكتفاء بتوجيه تحذير صارم إلى بيكا، مشددًا على ضرورة عدم تكرار هذا السلوك مرة أخرى.

حمو بيكا

ومع ذلك، أوضح المصدر أن النقابة قد تتخذ إجراءات صارمة في المستقبل إذا لم يلتزم بيكا بتعليمات النقابة، بما في ذلك إيقافه عن الغناء وفرض غرامات مالية في حال تكرار المخالفات.

مصطفى كامل.."الالتزام بالقوانين أو الإيقاف"



في مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة العامة، تصدر اسم الفنان مصطفى كامل محركات البحث على الإنترنت، حيث تناول خلاله أزمات عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة. أشار كامل إلى أهمية التزام جميع الفنانين، وخاصة مطربي المهرجانات، بشروط وقوانين النقابة. وأكد أن أي مخالف سيتم تحويله إلى التحقيق وإيقافه فورًا.

أغاني المهرجانات والتغيير الذي طرأ عليها



أكد مصطفى كامل أن أغاني المهرجانات في الوقت الحالي أصبحت تخلو من المصطلحات غير اللائقة التي كانت تثير الجدل في الماضي، ومع ذلك، فإن حمو بيكا كان الاستثناء الوحيد الذي عاد ليغني بطريقة لا تتناسب مع الذوق العام المصري.

وحذر كامل بيكا بشكل واضح قائلاً: "لو استخف دمه تاني علشان يعمل شوية تريند هيقعد في البيت"، وأضاف مخاطبًا بيكا: "يا حمو، أنا شفت لك فيديو ماعجبنيش. يا إما تعدل من نفسك وترجع زي ما كنت، يا إما هوقفك".

غناء الممثلات.. رأي مصطفى كامل

حمو بيكا



في سياق آخر، تطرق مصطفى كامل إلى مسألة غناء بعض الممثلات مثل أيتن عامر ورانيا يوسف، حيث أكد أن أي شخص يتمتع بصوت جيد يمكنه الحصول على تصريح للغناء، وأوضح أن هناك بروتوكول تعاون بين النقابات الفنية يضمن تنسيق الأمور بين التمثيل والغناء.

قضية سعد الصغير..تعليق مصطفى كامل



أما بخصوص أزمة الفنان سعد الصغير، فقد أكد مصطفى كامل أنه لا يستطيع التدخل في قضايا تتعلق بالمخدرات أو الدعارة، مشيرًا إلى أن هذه الأمور خارج اختصاص النقابة، واختتم حديثه بالدعاء لسعد الصغير بأن يتم حل أزمته سريعًا، مؤكدًا على دعمه لزملائه في النقابة.



اقرأ أيضًا:

حمو بيكا يثير الجدل باحتفاله بعيد ميلاد زوجته



بعد تعرضه للتنمر .. أول رد من المطرب حمو بيكا