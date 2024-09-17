تحذير حمو بيكا ورسالة رانيا يوسف.. سر تصدر مصطفى كامل التريند

تصدراسم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مؤشرات البحث جوجل،وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر النقابة العامة، إذ تطرق كامل الحديث عن أزمات الفنانين خلال الفترة الماضية، كما وجه كامل رسائل لبعض الفنانين ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

مصطفي كامل

وفي البداية تحدث الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية ،عن أهمية الالتزام بشروط وقوانين النقابة لجميع فنانين وخاصة مطربي المهرجانات.

وأكد نقيب الموسيقيين أن من يخالف القانون سيتم إيقافه على الفور وتحويله للتحقيق، مشددًا على أن أغاني المهرجانات في الوقت الحالي أصبحت خالية من المصطلحات التي لا تليق بالمجتمع المصري العريق، والوحيد الذي خالف هذه القوانين هو حمو بيكا، حيث إنه عاد من جديد للغناء بشكل غير لائق للذوق المصري.

كلمة نقيب الموسيقيين لـ حمو بيكا

وجه نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل رسالة خاصة لـ مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال اجتماع مجلس النقابة أمس .

وقال كامل خلال رسالته "حمو بيكا لو استخف دمه تاني علشان يعمل شوية تريند هيقعد في البيت، أنا بحذرك اوعي تعمل كده معايا أنا".

واختتم رسالته لـ مؤدي المهرجانات قائلا: "يا حمو أنا بقولك اعدل وارجع زي ما كنت أنا شوفت ليك فيديو ماعجبنيش يا إما هوقفك".

بعد دخول فنانات عالم الغناء آخرهن رانيا يوسف ..مصطفي كامل أي حد صوت حلو من حقه تصريح

علق نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس بمقر النقابة، على غناء بعض الممثلات مثل أيتن عامر ورانيا يوسف.

قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إن أي شخص صوته حلو يمكن أن يحصل على تصريح بالغناء، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين النقابات الفنية، لو ممثل أراد أن يحترف الغناء تقوم نقابة المهن التمثيلية بالخطار والعكس في حالة قيام مطرب بالتمثيل.

أول تعليق لنقيب المهن الموسقية حول أزمة سعد الصغير

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إنه غير قادر على مساعدة الفنان سعد الصغير في أزمته ، لأنه لا يتدخل في قضايا المخدرات أو الدعارة، مشيرًا إلى أن النقابة ليس لها دور في هذا الأمر، ولكني أدعو له بالهداية وحل هذه الأزمة.

واختتم نقيب الموسيقيين حديثه عن سعد: "في بعض الأشياء النقابة ليس لها دور فيها.. وإحنا مش هنتمني له الأذية أنا هكون في ضهر زمايلي".

والجدير بالذكر النيابة العامة قررت إحالة المطرب سعد الصغير، إلى محكمة الجنايات المختصة محبوسا، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أما حمو بيكا، فدخل بمشاكل كبيرة مع النقابة بسبب أغانيه وكلماتها التي اعتبرت غير مناسبة للذوق المصري.

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