بعد تحذير مصطفى كامل..عمر كمال وحمو بيكا يثيران الجدل بفيديو ساخر

حمو بيكا.. نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، يظهر فيه بصحبة صديقه المطرب حمو بيكا، أثناء تحضيرهما لحفلهما القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أضاف الفيديو الذي رصده موقع " الموجز "، طابعًا ساخرًا، كعادة بيكا، مما لفت انتباه الجمهور.

تفاصيل الحوار الساخر بين كمال وبيكا

في الفيديو، تطرق عمر كمال إلى تهنئة حمو بيكا بمناسبة عيد ميلاده، ليرد الأخير عليه بطريقة ساخرة: "ما خلاص يا عم عرفنا أنه عيد ميلادك ما تحتفل بيه احنا مالنا".

ورد كمال بطلب فكاهي قائلًا: "أنا عايز أيفون 16"، ليجيبه بيكا: "أيفون 16 ايه يا عم، أنا مش معايا فلوس أغير اسكرين الموبايل".

عمر كمال

تحذير مصطفى كامل

رغم الطابع المرح للفيديو، إلا أن مشاركة عمر كمال لهذا المحتوى جاء بعد تحذير مباشر من نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، خلال مؤتمر صحفي أقامه كامل، وجه تحذيرًا لعمر كمال قائلاً: "لو استخفيت دمك تاني علشان تعمل شو أو تريند هتقعد في البيت".

موقف حمو بيكا الطريف من تعلم الإنجليزية

من المواقف التي أثارت ضحك الجمهور في الفيديو، كان عندما مازح عمر كمال حمو بيكا بشأن ضرورة تعلمه الإنجليزية قبل سفرهم إلى أمريكا، حيث قال له: "لما نسافر أمريكا مش عايز الاقيك بتتصل بيا تقولي جعان، اتعلم في الفندق لما تكون عايز تأكل اتصل بيهم قول I'm hungry". رد بيكا كان سريعًا ومرحًا: "أنا مش هقول الكلام ده هيتريقوا عليا وهبهدل الدنيا".

مشاركة حمو بيكا في فيلم "عصابة الماكس"

على صعيد آخر، دخل حمو بيكا مؤخرًا مجال التمثيل من خلال مشاركته في فيلم "عصابة الماكس" إلى جانب عدد من النجوم مثل أحمد فهمي، لبلبة، روبي، مصطفى بسيط، وأوس أوس. كما ظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف البارزين، من بينهم أحمد السقا وهشام ماجد.

حمو بيكا

قصة فيلم "عصابة الماكس"

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "المكسيكي" التي يجسدها أحمد فهمي، الذي يجمع أصدقائه لتكوين عصابة تهدف إلى تنفيذ عملية سرقة. لكن بدلاً من مساعدته، يتسببون في تخريب حياته ويقعون في سلسلة من المواقف الطريفة والصراعات التي يحاولون تجاوزها.

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