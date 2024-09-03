عمر كمال يطرح كليب "مين في البلد قدنا" بمشاركة عبد الباسط حمودة

أطلق المطرب عمر كمال أحدث أغانيه "مين في البلد قدنا" على منصات الموسيقى وعلى موقع يوتيوب، بالتعاون مع الفنان الكبير عبد الباسط حمودة، الأغنية من كلمات مصطفى الجن وألحان حسن أش أش، وتوزيع أشرف البرنس، وحققت ردود فعل إيجابية فور إطلاقها، حيث لاقت إعجاب الجمهور بفضل الكلمات المميزة والألحان العذبة، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل الاغنية.

تفاصيل أغنية "مين في البلد قدنا"

عمر كمال وعبد الباسط حموده

تعد أغنية "مين في البلد قدنا" واحدة من تلك الأغاني التي تجمع بين الحداثة والأصالة، حيث يمزج كل من عمر كمال وعبد الباسط حمودة في الأغنية بين الأسلوب الشعبي والموسيقى الحديثة، مما يجعلها تتناسب مع جميع الأذواق. تمتاز الأغنية بكلماتها القوية التي تعكس القوة والاعتزاز، وهو ما يتجلى بوضوح في العنوان نفسه.

كلمات الأغنية:

عمر كمال وعبد الباسط حمودة



كتب كلمات الأغنية مصطفى الجن بأسلوب يعكس واقع الحياة اليومية والروح المصرية الأصيلة. تحمل الكلمات في طياتها معاني الفخر والتحدي، وهي ما تجعلك تشعر بأنك جزء من تلك الحالة الشعورية القوية التي تسيطر على الأغنية.

الألحان والتوزيع:



حسن أش أش هو الذي قام بتلحين الأغنية، حيث أضفى عليها نكهة خاصة بفضل موسيقاه المميزة التي تجمع بين الإيقاع الشعبي والتوزيع العصري، والذي قام به أشرف البرنس ببراعة.

عبد الباسط حمودة ومسلم يطرحان كليب "عفاريت"

عبد الباسط حموده وعمر كمال

بالإضافة إلى نجاح كليب "مين في البلد قدنا"، قام المطرب عبد الباسط حمودة بالتعاون مع المطرب الشاب مسلم بطرح أغنية جديدة بعنوان "عفاريت". الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في شوارع وسط البلد بالقاهرة، وهو ما أضفى على الكليب طابعًا شعبيًا مميزًا.

كلمات الأغنية وألحانها



"عفاريت" من كلمات محمود السداوي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى. وتعكس كلمات الأغنية حالة من التمرد والتحدي، ما جعلها تلقى استحسان الجمهور.

تصوير الكليب



تم تصوير الكليب في وسط البلد، مما أعطاه لمسة واقعية تعبر عن الحياة اليومية في شوارع القاهرة، وهو ما أضفى على الكليب طابعًا مميزًا يجذب الانتباه.

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