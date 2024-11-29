نشرة فن الموجز| تكريم فردوس عبدالحميد وهذا موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

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سوف يعرض لنا موقع الموجز في السطور التالية أبرز العناوين الرئيسيه لما حدث في هذا اليوم:

تعرف على موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد

يتشوق عدد كبير من جمهور الفنانة هنا الزاهد لعرض مسلسلها الجديد إقامة جبرية والذي يقدم هنا الزاهد في شكل جديد تماما بعد حصرها في أدوار الكوميديا و اللون الرومانسي الذي اعتاد عليه الجمهور ويرصد لكم الموجز موعد عرض المسلسل وتفاصيله في السياق التالي.

تكريم فردوس عبد الحميد.. شهادة تقدير لمسيرة حافلة بالتميز في الدراما والسينما

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، وذلك يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في تمام السابعة مساءً بالمسرح القومي، يأتي هذا التكريم بحضور كوكبة من نجوم ورموز الفن المصري وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل نقطة سودة تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد عرض 10 حلقات منه، حيث يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقات المقبلة بعد تصاعد الأحداث وتشويق الجمهور، يعرض لكم الموجز مواعيد المسلسل.

نقطة سودة

والدته توفت بسببه ودخل الوسط الفني بالصدفة.. حكايات في حياة توفيق الدقن

توفيق الدقن، اسمٌ ارتبط في أذهاننا بأدوار الشر والبلطجة، لكن خلف هذا الوجه القاسي، قصة حياة مليئة بالتحولات والمفارقات، قصة بدأت بمأساة دفعت به إلى عالم الفن، لتتحول إلى رحلة حافلة بالإنجازات والتحديات.

نال مسلسل وتر حساس إعجاب الجمهور تزامنا مع عرض أولى حلقات المسلسل ويعرض لكم الموجز موعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقله له.

للمرة الثانية.. طاهر رحيم رحيم يكشف عن موعد ومكان عزاء شقيقه

وكتب طاهر رحيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " عزاء شقيقى الراحل الموسيقار محمد رحيم بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد بسخا غدا الجمعة أن شاء الله عقب صلاة العصر إلى آخر العزاء ان شاء الله وعظم الله اجركم".

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