عمر خورشيد كان ينوي الانفصال عنها قبل مقتله..أسرار في حياة مها أبو عوف

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مها أبو عوف ويستعرض لكم الموجز تفاصيل حياتها وكيف كانت العلاقة بينها وبين زوجها الفنان عمرو خورشيد على النحو التالي.



عن حياتها

وهي شقيقة الفنان عزت أبو عوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية عقد السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

زواجها من عمر خورشيد

تعد الفنانة مها أبو عوف الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة ولذلك لم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة. وعندما توفي في مايو من نفس العام كانت حاملًا بشهرها الرابع لكنها أجهضت الجنين.

وخيم الحزن عليها بشكل كبير بعد وفاة زوجها على الرغم من زواجهما بشكل مفاجئ أي أنه لا يوجد قصة حب وعلاقة قوية جمعة بينهما قبل الزواج.

وقررت مها أن تترك إرث خورشيد ولكنها تفاجأت بحصولها على جزء من التركة بحكم من المحكمة المختصة.

مفاجآت في وفاة عمرو خورشيد

أكدت الفنانة مها أبو عوف أن خورشيد لم يمت في حادث سيارة كما انتشر فحسب بل مات مقتولاُ وروت مها أن التقارير أفادت بوجود جرح نافذ في الرقبة قدره 30 سم.

معاناة مها أبو عوف مع عدم الخلفة



مها أبو عوف

وأكدت مها في تصريحات متلفزة سابقة أن كانت تعاني من مرض يمنعها من الخلفة لمدة 15 عام من الزواج.

وحاولت مها بشتى الطرق إيجاد حلول لهذا الأمر وسافرت على إثرها لفرنسا وسويسرا، وصدمت في أمريكا عندما أخبروها بأن الأمر شبه مستحيل، وطالبوها بإزالة الرحم ولكنها رفضت كي لا تصاب بمرض الحمل الكاذب.

تمكن اليأس منها وحاولت تبني بعض الأطفال النازحين من البوسنة والهرسك وقت الحرب.

عودة الأمل

وقالت مها إنه في إحدي الأيام شعرت بتعب شديد وذهبت على إثره للمستشفى وتفاجأت هناك أنها حامل في الشهر الرابع، ثم عادت إلى منزلها وأنبأت شقيقتها بتلك الخبر السعيد وقررت عدم الخروج من منزلها حرصا على حياتها من فيروس كورونا المنتشر آنذاك.

وفاة مها أبو عوف

توفيت مها يوم 6 يناير 2022، في أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 65 عاما.

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