تكريم فردوس عبد الحميد.. شهادة تقدير لمسيرة حافلة بالتميز في الدراما والسينما

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، وذلك يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في تمام السابعة مساءً بالمسرح القومي، يأتي هذا التكريم بحضور كوكبة من نجوم ورموز الفن المصري وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

يرصد موقع الموجز تفاصيل تكريم فردوس عبد الحميد وأبرز أعمالها الفنية في السطور التالية.

فردوس عبد الحميد

تكريم مسيرة فردوس عبد الحميد

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يوثق مسيرة فردوس عبد الحميد الفنية.

الفيلم من إعداد وسيناريو علي داود، وتصوير محمد محسن ومصطفى سيد، ومونتاج أحمد فتحي وأيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل.

كما تقدم الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح، بقيادة المايسترو أحمد ماهر، مجموعة من الأغاني الكلاسيكية، منها: "كل ده كان ليه" بصوت الفنان أحمد محسن، و"ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" بأداء الفنانة هند عويضة وتختتم الاحتفالية بتسليم درع تذكاري وشهادة تقدير للفنانة القديرة فردوس عبدالحميد.

أبرز محطات مشوار فردوس عبد الحميد الفني



تميزت فردوس عبد الحميد بأداء أدوار متنوعة في السينما، أبرزها أفلام:

• الحريف، الذي شهد تألقها مع عادل إمام تحت إخراج محمد خان.

• ناصر 56، حيث لعبت دور زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في ثنائية قوية مع أحمد زكي.

• البؤساء والطوق والأسورة، اللذان أثبتا قدرتها على تقديم أدوار مركبة بمهارة استثنائية.

فردوس عبد الحميد

كما قدمت فردوس عبد الحميد أدوارًا خالدة في الدراما المصرية:

• ليالي الحلمية: أحد أشهر الأعمال الدرامية، حيث تألقت بشخصية "أنيسة بدوي".

• العائلة والناس: جسدت دور "رجاء العشري"، الذي نال استحسان الجمهور والنقاد.

• زير نساء: قدمت شخصية "نعيمة مرسال" في زيزينيا بأسلوب مؤثر ولافت، مستعينة بالنص الإبداعي للكاتب أسامة أنور عكاشة.

فردوس عبد الحميد

أدوار أيقونية

من الأعمال المميزة التي قدمتها فردوس عبد الحميد، مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش، الذي عزز مكانتها كواحدة من أعمدة الفن المصري. كما تركت بصمة واضحة في أعمال مثل نسل الأغراب وليلة القبض على فاطمة، مؤكدةً موهبتها الفريدة.

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