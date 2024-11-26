تكريم إلهام شاهين في الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يُكرم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الرابعة، التي تنطلق بعد غد الخميس، الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاح يقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يعد هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعطاء والإبداع في مجال السينما.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز تفاصيل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الرابعة.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية حتى 2 ديسمبر المقبل، حيث يُعرض خلال المهرجان 70 فيلمًا من أكثر من 30 دولة فرنكوفونية.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية هذا العام يُشرف عليه الكاتب والناقد السينمائي د. ياسر محب، الذي أكد أن الهدف من الدورة الجديدة هو تعزيز الفن السابع في مصر وتوسيع دائرة الحوار الثقافي والفني بين الدول الفرنكوفونية.

تكريم أسماء لامعة في الفن والإعلام

إلى جانب تكريم إلهام شاهين، يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية تكريم المخرج أحمد نادر جلال والإعلامية سلمى الشماع، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في مجالات السينما والإعلام.

دعم السينما المصرية والتبادل الثقافي

من ناحيته، أشار الدكتور ياسر محب إلى أن المهرجان يسعى إلى دعم السينما المصرية من خلال فتح قنوات جديدة للنقاش والتبادل الثقافي، مما يسهم في رفع الوعي الفني ودعم القوى الناعمة المصرية. كما يهدف إلى جذب أنظار العالم إلى مصر باعتبارها دولة رائدة في منظمة الفرنكوفونية.

"سينما المستقبل" تجربة جديدة للمهرجان

في خطوة جديدة هذا العام، يقدم المهرجان تجربة تحت عنوان "سينما المستقبل"، حيث يراهن على تقديم فعاليات سينمائية تهدف إلى إمتاع الجمهور وإثراء تجربتهم الفنية. يتضمن المهرجان عروضًا سينمائية متنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل وحوارات مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان السينما الفرنكوفونية

محمد صبحي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الطويلة

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية قد اختارت الفنان محمد صبحي ليكون رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، في خطوة لتقدير تجربته الطويلة وإسهاماته في مجال الفن المصري.

الفنان محمد صبحي

مهرجان يعزز الروابط الثقافية بين مصر والعالم

من خلال برامجه المتنوعة، يسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الثقافية والسينمائية بين مصر والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على تقديم سينما جديدة وجذابة لجمهور الأوبرا.

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