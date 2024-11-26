بالصور.. إطلالات الهام شاهين المثيرة للجدل في المهرجانات بعد خسارتها للوزن

من الأضواء الساطعة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أجواء أكثر هدوءاً وتركيزاً على الفنون المعاصرة في مهرجان الفيوم، شهدنا آخر ظهور للفنانة القديرة إلهام شاهين هذا الانتقال من صخب العاصمة إلى هدوء الريف يعكس تنوع اهتمامات الفنانة، ورغبتها في دعم المهرجانات التي تسلط الضوء على قضايا البيئة والفنون الأصيلة، يعرضها لنا موقع الموجز.

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بأكثر من إطلالة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45، أبرزهم عندما ظهرت بوزن نحيف وبدت أصغر سنا، ما جعل الجمهور يثني على إطلالتها ورشاقتها الملحوظة.

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي

إلهام شاهين

مهرجان الفيوم

ونشرت إلهام شاهين صورة برفقة محافظ الفيوم، أثناء تكريمها من مهرجان الفيوم عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهة الشكر إلى إدارة المهرجان ومحافظ الفيوم على تكريمها.

وكتبت إلهام شاهين: سعدت بتكريمي في الدورة الأولى لمهرجان الفيوم الدولي لسينما البيئة والأفلام المعاصرة، شكرا محافظ الفيوم د.أحمد الأنصاري، وشكرا للمخرج الكبير هاني لاشين رئيس المهرجان.

إطلالة إلهام شاهين الفرعونية

تألقت إلهام شاهين بفستان فرعوني طويل أزرق اللون، واستطاعت أن تخطف أنظار الحضور بإطلالتها المميزة.

إطلالة إلهام شاهين

أبرز الاطلالات الجريئة للفنانة إلهام شاهين

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان الجونة

إطلالة جريئه

ارتداء الهام شاهين فستانا جريئا في حفل على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2021.

إطلالة كلاسيكية

إطلالة كاجوال

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان الفيوم لسينما البيئة

تألقت إلهام شاهين، خلال حضورها افتتاح مهرجان الفيوم بدورته الأولى، بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت فستان أسود طويل واعتمدت معه فروير أسود، وخطفت الأنظار برشاقتها الملحوظة.

إطلالة إلهام شاهين

فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي اليوم

وتتضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، الآتي:

- فاعلية السينما والبيئة في قاعة رويال بفندق هلنان أوبرج الفيوم من 11:00 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا.

- افتتاح معرض الخزف والحرف اليدوية في قرية تونس السياحية.. 1:30 ظهرًا.

- توعية بيئية في مكتبة الطفل.. من 11:00 صباحًا وحتى 2:00 مساءً.

- التحديات البيئية بين السينما والواقع: نماذج مصرية وعربية في قاعة رويال بفندق هلنان أوبرج الفيوم من 1:00 ظهرًا وحتى 2:30 عصرًا.

- فعاليات رسم الفنانين على بحيرة قارون، ثم جولة حرة أو حضور فعاليات المهران في فندق نورياس على ضفاف بحيرة قارون من 3:00 عصرًا وختى 5:00 مساءً.

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