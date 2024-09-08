محمد صبحي يكشف تفاصيل مسرحية "فارس يكشف المستور":استكمال لقصة "فارس بلا جواد"

أعلن الفنان الكبير محمد صبحي عن مشروعه المسرحي الجديد الذي يحمل عنوان "فارس يكشف المستور"، وأعلن صبحي في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع “ فيس بوك” الذي رصده "الموجز"، كشف صبحي أن هذه المسرحية تمثل امتدادًا لعمله السابق "فارس بلا جواد".

محمد صبحي

يهدف العمل الجديد إلى استكشاف تأثيرات الأجيال المختلفة من خلال عرض حياة أحفاد حافظ نجيب، الشخصية التي عاشت خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، والتي كانت لها تأثيرات كبيرة على حياتهم ومجتمعهم.

أهداف المسرحية ومحاورها الرئيسية

وأوضح صبحي أن المسرحية ستعكس التغيرات التي طرأت على الأجيال وفرق الزمن، وكيف يمكن أن يعاد تصنيف التاريخ بناءً على تلك التغيرات.

كما أشار إلى أن العمل سيجمع بين عناصر الغناء والاستعراض، مع مزيج من الكوميديا والتراجيديا، وهو ما يعكس اهتمامه بفكرة الانتماء للوطن، التي كانت محورية في أعماله السابقة، مثل مسلسل "ونيس".

التحضيرات والتجارب المسرحية

أفاد صبحي بأنه تم إجراء بروفات تجريبية مع جمهور خاص لاختبار أجواء العرض وتفاعل الجمهور.

وبيّن أن المسرحية تعبر عن قضايا تشغله، مشيرًا إلى أن الوطن العربي وتحدياته كانا في مقدمة اهتماماته، مستبعدًا التركيز على ما يُسمى بـ "الشرق الأوسط الجديد" الذي شهد تغييرات كبيرة.

وأعرب عن سعادته بدعوة الجمهور لمشاهدة المسرحية، وتوقعه أن تلقى العمل قبولًا واسعًا.

التفاصيل الفنية والتقنية

تعد مسرحية "فارس يكشف المستور" من الأعمال الكوميدية الغنائية الاستعراضية التي تأخذ طابعًا مميزًا بفضل تأليف وإخراج محمد صبحي، بمشاركة أيمن فتيحة في الكتابة.

وقد تولى محمد الغرباوي تصميم الديكورات، وعبد الله حسن كتابة الأشعار، وشريف حمدان تولى الألحان والتوزيع.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين المتميزين مثل محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، وليلى فوزي، إلى جانب مجموعة من الممثلين الشبان والأطفال.

محمد صبحي

التوقعات والاحتفالات المرتقبة

تأتي المسرحية في سبع مشاهد مزودة بديكورات ضخمة، ومن المتوقع أن يقدم الفنان محمد صبحي من خلالها مفاجآت عديدة لجمهوره.

سيُعرض العمل على خشبة مسرح مدينة سنبل، ومن المرجح أن يحقق نجاحًا كبيرًا بفضل التحضيرات الجيدة والتوقعات العالية التي ترافق هذا المشروع الطموح.

تعد "فارس يكشف المستور" محطة هامة في مسيرة محمد صبحي المسرحية، إذ تسعى إلى تقديم تجربة فنية متكاملة تجمع بين الترفيه والتفكير العميق حول قضايا اجتماعية وتاريخية ملحة.

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