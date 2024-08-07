من نشأة فقيرة لعشق الفن.. أبرز تصريحات محمد صبحي عن مشواره الفني

تحدث الفنان محمد صبحي، عن مشوار الزعيم عادل إمام خلال ندوته في فعاليات الدورة الـ 17 للمهرجان القومي للمسرح المصري، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته ، حيث أكد أن الفنان لا يقاس بعدد الأعمال التي قدمها بل بأصوله الفنية، مُضيفًا:"عادل إمام قدم 300 فيلم وأنا قدمت 22 فيلم، هنقول عادل إمام نمرة واحد في السينما؟ لأ هي مش بالكم إنما في أصولنا بنصنف الممثل إنه سينمائي، ومتقارنش محمد صبحي بعادل إمام في المسرح، أنا عملت 32 مسرحية وعادل إمام 5 مسرحيات".

تصريحات محمد صبحي

كما تحدث صبحي عن نشأته في أسرة فقيرة على أعتاب الطبقة المتوسطة، وعن حياته الفنية، مُعلقًا:" حياتنا كانت جميلة، وكانت شقتنا تطل على سينماتين، وكنت أنزل لأخذ بعض قصاصات الأفلام التي يتم قصها، وصنعت أول سينما في البيت بأدوات بدائية، كنت في السادسة من عمري وقتها، وتعرضت شقتنا للحريق، وتمنيت أن أكون راقص باليه، ثم أحببت أن أكون عازف كمنجة، وتدربت عليها في المدرسة، ثم اختلست خمسة جنيهات من جدتي لشراء كمنجة للتدريب عليها، ورغبتي كانت أن أكون في المركز الأول، ولكن حصلت على المركز الثاني، مما دفعني لتركها وبدأت حبي للتمثيل، حبي للكمانجة الباليه خلق في عشقًا للفن".

دراسة محمد صبحي

وتحدث أيضًا عن دراسته بمعهد الفنون المسرحية وعن عمله بالتدريس فيه لمدة 15 عامًا، وعن عمله في السينما وسفره للندن لشراء كامنجا للتعلم عليها، وذكر أنه استفاد من فكرة وجوده مع الأجيال العظيمة مثل الفنان فؤاد المهندس، وأوضح أن منهجه كممثل ومخرج تكون من خلال عدة تجارب ومشاهدات وقراءات، وأوضح أنه مر على كل المدارس الإخراجية من العبثية والواقعية والتعبيرية.

رأي محمد صبحي في ورش الكتابة

وأوضح صبحي أنه ضد ورش الكتابة التي انتشرت بقوة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التأليف هو إبداع ذاتي، وتحدث عن تأسيس فرقة استوديو الممثل التي تكونت منذ 55 عامًا، والتي قدمت العديد من الأعمال المسرحية الكلاسيكية، والتي بدأوها بمسرحية هاملت، وقدموا بعدها مسرحية روميو وجوليت، وأعمالًا عديدة كان الاستديو بمثابة تدريب للممثلين، مُتابعًا:"أنا ضد كلمة ورشة، لأنه لفظ مش علمي واللفظ العلمي هو استوديو الممثل، أرفض الورش في الكتابة تمامًا، المؤلف يعني إبداع ذاتي وفكر وثقافة وموهبة مينفعش يكون كذا حد بيقدم نفس العمل، لكن ممكن يكون شارك في الكتابة عندما يبدي أفكار ويبدي أفكار في الكتابة نفسها".

محمد صبحي يُعلق على مشهده مع الفنانة هياتم

وعلق محمد صبحي أيضًا على انتشار تعليقات تهاجمه بسبب مشاهد قديمة له مع الفنانة هياتم قائلاً: "أنا مش شيخ ولا قسيس، والسينما فيها بوس وأحضان وأنا مش ضد دا، إحنا كنا ضد موجة أفلام المقاولات اللي انتشرت واعتمدت على هذا فقط، وأنا بقول دايما إن السينما تكون على حسب المناخ الموجود".

وتحدث محمد صبحي عن أحد المواقف التي ارتكبها في صغره والتي تسببت في غضب والده واعتداؤه بالضرب عليه، قائلاً:" اختلست 5 جنيه من ستي عشان أجيب كمانجا واكتشفت إن دي فلوس علاجها، ووالدي ضربني بالقلم في المسرح وقال لي لما تقعد في المسرح الكرسي مينفعش يزيق".

وأكد محمد صبحي على أنه لن يسمح لأحدًا بتدمير الفن المصري، مُضيفًا:" مش هنسمح لحد يجي يدمر فننا مثلما تم تدمير الكرة والرياضة ولا بملايين الدولارات، اللي بيقدموا تفاهات بيجيبوا 3 عربيات وأنت مش عارف تجيب عجلة بيلهوا الناس بالثروات، أنا بحب اسمي ولا يسبقه لقب فنان".

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