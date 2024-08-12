محمد صبحي يوجه رسالة لجمهوره بعد تكريمه: "حب الوطن بالفعل لا بالشعارات"

بعد تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري، وجه الفنان محمد صبحي رسالة مؤثرة إلى جمهوره، معبرًا عن دهشته وسعادته بتجمع الجماهير حوله ،وأشار إلى أن هذا التكريم جاء بمثابة مكافأة إلهية له، مؤكدًا أن الحب الجماهيري الذي تلقاه لم يكن متوقعًا.

كما استغل محمد صبحي الفرصة للترويج لعمله المسرحي الجديد "فارس يكشف المستور".

ترصد الموجز رسالة محمد صبحي في السطور التالية .

رسالة شكر وتقدير للجمهور

في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعرب صبحي عن شكره لجمهوره الوفي الذي دعمه وساند الفن المحترم.

وأكد صبحي على أهمية احترام الفنان لعقل المشاهد حتى يكسب احترامه ودعمه.

كما تحدث صبحي عن التحديات التي تواجهها مصر، ودعا إلى الحفاظ على الفن والثقافة كجزء أساسي من الهوية الوطنية.

محمد صبحي

الإعلان عن العمل المسرحي الجديد

اختتم محمد صبحي رسالته بالتعبير عن أمله في لقاء جمهوره قريبًا في عرضه المسرحي الجديد "فارس يكشف المستور".

وأوضح صبحي أن حب الوطن يتجسد من خلال الأفعال التي تبني الأسرة والمجتمع ولا تهدمهما، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تقديم أعمال هادفة ومحترمة.

التجارب الشخصية وأثرها في الفن

خلال ندوته في المهرجان، استرجع صبحي ذكرياته عن طفولته وتأثير والده عليه، مستذكرًا موقفًا تعلم منه قيمة احترام المسرح.

وأوضح أن نجاح الفنان لا يقاس بالثروة، بل بالاحترام الذي يحظى به من الجمهور.

حل أزمة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مر محمد صبحي بأزمة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، لكن الشركة سرعان ما نفت الشائعات، وأعقب ذلك اعتذار رسمي من صبحي على حسابه بفيسبوك.

وقد تدخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لحل الخلاف، مما ساهم في تهدئة الأمور وإعادة التركيز على الفن والإبداع.



ذكريات الطفولة وتجربة المسرح

خلال ندوته في المهرجان القومي للمسرح المصري، استعرض الفنان محمد صبحي بعضًا من ذكرياته الشخصية التي أثرت في مسيرته الفنية.

بدأ بالحديث عن حادثة طريفة من طفولته، حيث كشف عن سرقته خمسة جنيهات من جدته لشراء مجلة مانجا.

وأوضح أن جدته عندما اكتشفت الأمر احتضنته ولم تخبر والده.

كما استرجع درسًا مهمًا تعلمه من والده الذي ضربه بالقلم في المسرح، مؤكدًا أن احترام الكرسي في المسرح أمر لا بد منه.

انتقادات للتفاهات الفنية

في سياق حديثه عن الأوضاع الفنية الحالية، انتقد صبحي بعض الأعمال التي يعتبرها تافهة، مشيرًا إلى أن القائمين عليها يظهرون بثرواتهم المبالغ فيها، بينما لا يمكن للفنانين المخلصين الحصول على نفس التقدير.

وأكد أنه يعتز باسمه ويفضل ألا يسبقه لقب "فنان" إذا لم يكن له قيمة حقيقية.

مشاعر تجاه القضية الفلسطينية

تطرق صبحي أيضًا إلى القضية الفلسطينية، معبرًا عن شعوره بالذنب لأنه وُلد في مكان يساهم في معاناة فلسطين.

وأشار إلى أنه كان يدعو الله في صلاته، ليس من أجل أن يصبح فنانًا عظيمًا، بل ليكون مميزًا في مجاله، معبرًا عن تضامنه مع القضية الفلسطينية.

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