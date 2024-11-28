ننشر أول تعليق لـ نور بدر الدين بعد انفصاله عن هذه الفنانة

تصدر الفنان الشاب نور بدر الدين خطيب، تريندات جوجل والسوشيال ميديا عقب انفصاله عن الفنانة نور إيهاب دون إبداء أي أسباب للجمهور.

وعلى الفور، تداول رواد السوشيال ميديا خاصة جمهور النجمين لمعرفة الأسباب وكواليس الانفصال، ولهذا الموجز يكشف للقراء الأسباب بالتفصيل وأول تعليق من نور بدر الدين على فسخ خطوبته.

ورد نور بدر الدين على ما فعلته نور إيهاب في رسالة غير مباشرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مدونا " وجهان للحياة واحد نعرفه والأخر نحتاج أن نعرفه".



انفصال نور إيهاب ونور بدر

انفصال نور بدر الدين ونور إيهاب

أثارت الفنانة الشابة نور إيهاب جدلا واسعا بعدما قامت بحذف صورها مع خطيبها السابق.

مما أثار الشكوك من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت التكهنات التي تفيد بتوتر العلاقة بين الثنائي حتى أكدت نور إيهاب نبأ الانفصال.

وتعجب الجمهور من ردة فعل نور إيهاب وذلك نتيجة لتجاهلها الحدث والترويج لفيلمها الجديد " الحريفة 2"الريمونتادا".



وزعم الجمهور أن الفنان نور النبوي هو من تسبب في الخلاف بين نور إيهاب وخطيبها السابق، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع بينهما في سهرة خاصة بأحدى "الكافيهات".



وفي سياق آخر، حققت الفنانة نور إيهاب نجاحا كبيرًا في مسلسل 6 شهور والذي يعرض حاليا عبر منصة watch it بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، مجدي بدر، شريف حافظ تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام وإخراج مصطفى صولي.

الحريفة 2 “الريمونتادا”

كما يعرض لها فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” يوم 4 ديسمبر القادم بطولة نور النبوي، أحمد بحر “ كزبرة”، نور إيهاب، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور، ريما مصطفى تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد وإنتاج طارق الجنايني.

نور بدر الدين

كما ننشر لكم السيرة الاتية للنجم الشاب نور بدر الدين، هو ممثل مصري خريج كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

شارك في مسلسل أزي الصحة عام 2017، ومسلسل رسايل، أبو عمر المصري عام 2018.

وأحدث أعماله فيلم قلب مفتوح، مسلسل انترفيو، ، الاختيار 3 ، مسلسل إلا أنا حكاية تقلها دهب،

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