مسلسل "6 شهور" على منصة رقمية أول أكتوبر

انتهى فريق مسلسل" 6 شهور" من التصوير، العمل من بطولة النجم الصاعد نور خالد النبوي، والفنانة الشابة نور إيهاب، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

وعلم " الموجز “ أن مسلسل” 6 شهور" سيطرح عبر منصة رقمية شهيرة في أول شهر أكتوبر المقبل، والعمل من إخراج مصطفي سولي وإنتاج اروما لستديوز للمنتج تامر مرتضي.

نور خالد النبوي و نور إيهاب

مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ومن المقرر أن يشارك مع الأبطال الاساسين نجم كبير تدور من خلاله الحلقة.

ويعد مسلسل" 6 شهور" هو التعاون الثاني بين النجم الصاعد نر خالد النبوي والنجمة الشابة نور إيهاب، إذ اجتمع الثنائي من قبل على بطولة فيلم الحريفة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية وقت عرضه، ومن المقرر عمل جزء ثان من الفيلم.

وقد شارك في فيلم" الحريفة "كل من كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، نور إيهاب، فراس سعيد، بيومي فؤاد، وعدد كبير من النجوم الشابة والقديرة، وهو من تأليف إياد صالح، ومن إخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

ومن المعروف أن النجم الصاعد نور خالد النبوي شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بـ مسلسل أمبراطورية ميم" مع والده النجم خالد النبوي، وجسد نور شخصية شاب يُدعى "مروان أبو المجد"،

نور خالد النبوي

نجوم مسلسل "إمبراطورية ميم"

شارك في بطولة مسلسل" إمبراطورية ميم " كل من النجم خالد النبوي ، النجمة حلا شيحة، مايان السيد، نور خالد النبوي،

نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان وغيرهم من النجوم، المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل راجعين يا هوى

كما شارك النجم الصاعد نور خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوي مع والده النجم خالد النبوي، وشارك في البطولة هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، جلا هشام، وآخرون من النجوم.

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