بسبب نجم شاب.. نور إيهاب تؤكد نبأ انفصالها عن خطيبها والجمهور يعلق

أكدت الفنانة نور إيهاب ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوك البعض بانفصال نور إيهاب عن خطيبها بعد علاقة حب دامت لمدة عامين.

ولفت بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نجاحها الفريد من نوعه في مسلسل 6 شهور وحالة التناغم بينها وبين الفنان نور النبوي خاصة خارج كواليس العمل.

حيث نشر الثنائي فيديو لهما من سهرة خاصة جمعت بينهما في إحدى “الكافيهات” وأعجب الجمهور بإطلالتهم سويًا، ليربط الكثير بين هذا النجاح والعلاقة وانفصالها عن خطيبها، ولم يكشف الثنائي عن سبب الحقيقي وراء الإنفصال.

ومن الجدير بالذكر أن نور إيهاب لم تبدي أية مشاعر حزن بعد انفصالها عن خطيبها وقامت بالترويج لدورها في فيلم الحريفة 2 الذي يجمع بينها وبين الفنان نور النبوي.



ونشرت البوستر الخاص بفيلم الحريفة 2 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام وكتبت " لانا من فيلم الحريفة 2 "الريمونتادا" 4 ديسمبر في جميع السينمات في مصر، 5 ديسمبر في الوطن العربي".



مسلسل 6 شهور

وفي سياق آخر حققت نور إيهاب نجاحا كبيرًا من خلال دورها في مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، مجدي بدر، مراد مكرم، شريف حافظ.

قصة المسلسل



يتنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية وهو من تأليف عمرو أبو زيد، أحمد هشام وإخراج مصطفى صولي.

أبطال فيلم الحريفة 2

يذكر أن فيلم الحريفة 2 "الريمونتادا" هو ثالث عمل يجمع بين نور النبوي ونور إيهاب ويشارك في بطولته باقة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم خالد الذهبي، أحمد بحر، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ريما مصطفى، كريمة منصور.

نور إيهاب

نور إيهاب

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل المشوار الفني لنور إيهاب كيث كان أول ظهور لها في مسلسل يوميات زوجة مفروسة مع داليا البحيري وخالد سرحان .ظهرت في مسلسل يوميات زوجة مفروسة 2 وكان هذا ثاني ظهور لها وقد اظهرت نور مهارتها في مسلسل أبو البنات حيث أدت دور الفتاة الشريرة الذي يختلف تماما مع الأدوار التي أدتها قبل هذا الدور مما جعل منها ممثلة تستطيع تجسيد أي شخصية.

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