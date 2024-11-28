للمرة الثانية.. طاهر رحيم يكشف عن موعد ومكان عزاء شقيقه

أعلن الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم عن إقامة عزاء شقيقه للمرة الثانية.

وذلك بعد أن أقامت عائلة زوجته عزاءه أمس الإثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكتب طاهر رحيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " عزاء شقيقى الراحل الموسيقار محمد رحيم

بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد بسخا غدا الجمعة أن شاء الله عقب صلاة العصر إلى آخر العزاء ان شاء الله وعظم الله اجركم".



خلافات طاهر رحيم و أنوسة كوتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يستعرض مشاجرة حادة بين أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم وشقيقه.

وأثارت أنوسة حالة من الجدل بعبارة عفوية قالتها أثناء الشجار موجه لشقيق محمد رحيم قائلة " انت اللي موت جوزي..انت اللي موته".



واستمرت حالة أثارة الجدل سائدة بعدما اختلفت أنوسة كوتة وشقيق محمد رحيم على موعد جنازة الراحل.

حيث أعلنت أنوسة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العزاء سيقام يوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى النقيض تماما أعلن شقيق الملحن محمد رحيم أن العزاء سيقام يوم الثلاثاء 27 من الشهر الجاري.



وفي سياق متصل، تعرض شقيق الملحن محمد رحيم لموجة من النقد اللاذع من قبل زملاء شقيقه وكان ابرزهم المنتج ماندو العدل متهمينة بأن يستغل وفاة شقيقه في تحقيق شهره لذاته.

لن أسامح من نال مني

شقيق محمد رحيم

ويرصد لكم الموجز أول رد من الدكتور طاهر رحيم على النقد الموجه إليه ،حسم شقيق الملحن محمد رحيم الجدل حول وجود خلاف بينه وبين أرملة شقيقة من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب طاهر الأتي " لكل واحد نال منى وأكل لحمى ولم يراعى شعورى بصدمة موت شقيقى وتوأم روحى الموسيقار محمد رحيم طلوعي على الميديا او الاعلام لم يكن ابدا بغرض تحقيق الترند او التشهير بأخى الذى عشقته اكثر من روحى. ولم يكن بغرض تحقيق الترند مثل ما اتمنى ضعاف العقول والنفوس".

وتابع " لكنه كان بغرض التوضيح لحقيقة موت أخى الذى فجعني وعلاقتي بأختي الشقيقة زوجة أخي فهى قبل أن تكون زوجة أخي فهى أختي وبنتي الكبرى ولسه حالا قافلين مع بعض هاتفيا".

وواصل " ستظل الاستاذة العالمية أنوسة كوته بنتى واختي رغم أنف الحاقدين".

واسترسل قائلا " أعلن لكل الميديا والصحافة والإعلام عدم مشاركتي بشكل مطلق فى اى تصريحات او مشاركات خاصة بأسرتي اللى هيا اهلي واخي وأسرة أخي".

واختتم حديثه قائلا "انا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل فى من ظلمني ونهش ونال مني بلا رؤيه ولم يقدر فزعي على شقيقي".

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