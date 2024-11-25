شقيق محمد رحيم ينفي وجود أية خلافات بينه وبين أرملة شقيقه

نفى شقيق الملحن محمد رحيم وجود أية خلافات بين وبين أرملة شقيقه من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " حضرة المواطن".

حيث قال " لا يوجد أي خلافات عائلية مطلقًا، مدام أنوسة قبل ماتكون زوجة محمد رحيم، أنا مقدرش أقول أرملته، لأنها ستظل زوجتة وأم ابنه اللي هو انا عمه و أبوه التاني وأنوسة أخني ".

وتابع " هو بس ممكن مع شدة الأعصاب والتوتر وعنصر المفاجأة والصدمة ".

وعلى النقيد تمامًا جاءت تصريحات أنوسة كوتة عما حدث في تشييع جثمان زوجها لافتة إلى بعض التلميحات بين السطور حيث قالت " رحيم طول عمره عايش محترم وفي حاله بس اللي حواليه كانوا عايزين يعملوا شو وترند".



جنازة محمد رحيم

شيع اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري جثمان الراحل من مسجد الشرطه بمنطقة الشيخ زايد بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم تامر حسني، محمد حماقي، محمد منير، حلمي عبد الباقي.

وأثناء دفن الجثمان تفاجأ الحضور بصراخ أنوسة كوتة في وجه شقيق محمد رحيم مرددة عبارة " انت اللي موت جوزي ..انت اللي موته".



تضارب الأراء بين أنوسة كوتة وشقيق محمد رحيم

ويكشف لكم الموجز عن تضارب الأراء بين شقيقه وزوجته على النحو التالي حيث أعلن شقيق محمد رحيم عن موعد ومكان جنازة أخيه مؤكدًا أنها ستقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 نوفمبر الجاري.



بينما أعلنت أرمتله أنوسة كوتة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن العزاء سيقام غدًا الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب.

محمد رحيم

محمد رحيم

درس محمد رحيم في كلية التربية الموسيقية. وكانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرّف هو وصديقة محمد رفاعي على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو حيث اسمعه أعماله، بحضور الفنان عمرو دياب ليطلق أول أغنياته وهي أغنية "غلاوتك" لعمرو دياب صيف سنة 1998، وهو لا يزال في الثامنة عشر من عمره.ليقدم في العامين التالية مجموعة من الأغاني، أبرزها: "الليالي" للمغنية نوال الزغبي، و"ليه بيفكروني" للمطرب محمد محيي.

نقطة التحول المفصلية في مسيرة رحيم كانت سنة 2001 و 2002، حيث قدم مجموعة من الأغاني الشهيرة، أبرزها: "حبيبي ولا على باله" لعمرو دياب، "أخبارك أيه" للمغنية مايا نصري، "أحلف بالله" للمطرب هيثم شاكر، وأخيراً الأغنية الشهيرة "أجمل أحساس" للمغنية إليسا. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، أصبح محمد رحيم ضمن أكثر الملحنين طلباً.

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