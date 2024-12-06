حرصت الفنانة الشابة ريم سامي على حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، رغم أنها تمر ببعض مراحل الإجهاد بسبب حملها الأولاد وظهورها وسط نجوم الفن بإطلالة رقيقة وناعمة، يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل.

تكريم ريم سامي في مهرجان البحر الأحمر

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي ، أبرزهم: ليلي علوي ، نادية الجندي، إلهام شاهين، أروي جودة ، أحمد حلمي ، مني زكي، ريم سامي.

ريم سامي تظهر بحملها الأول أثناء تكريمها في مهرجان البحر الأحمر

يمثّل المهرجان الذراع الرئيسي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وانطلاقًا منذ تأسيسه عام 2019 كرّس المهرجان جهوده لعشاق الأفلام وصنّاعها ونجومها والعاملين فيها من جميع أنحاء العالم، بهدف احتضانهم تحت منصّة سعودية دولية واحدة تعزز التبادل الثقافي وتحتفي بالتميّز في السينما وتتوّج الإبداع وتضمّ كلاً من رواة القصص والفنانين والجمهور تحت سقفٍ واحد على امتداد عشرة أيام، في قلب مدينة جدة النابضة بالحياة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تنطلق المهمّة الرئيسية للمهرجان من هدف الارتقاء بالسينما العربية إلى مصافّ السينما الدولية، من خلال احتضان القصص الفريدة والأصوات الجديدة والرؤى الجريئة المبتكرة واستضافة سوق قوي للأفلام وتمكين المرأة مع تعزيز التبادل الثقافي بين صانعي الأفلام ونجومها وزوّار وحضور المهرجان، كما تستضيف شاشات المهرجان أحدث الأفلام من العالم العربي وباقي أنحاء العالم على مرأى سكّان جدّة وزائريها وضيوفها من جميع أنحاء العالم.

ومن خلال شعار محدد يتجدد كل سنة، ينطلق المهرجان للاحتفاء بفن السينما في جو ثقافي وترفيهي، مما يجعله محطة فريدة للسينما العربية والعالمية منذ دورته الأولى، ببرامجه الحيوية والمتنوعة المصممة لتناسب الجمهور وترتقي لتطلعاتهم.

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