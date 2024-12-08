جواز سفر قديم .. ما السر وراء إخطار زينة باستلام النفقة ؟

كانت البداية بقضية داخل محكمة الأسرة والتي تستعرضها الموجز، تحاول فيها الفنانة زينة إثبات نسب طفليها التوأم "عز الدين، وزين العابدين"، إلى اسم الفنان أحمد عز، الأمر الذي نفاه "عز"، وصمم على نفيه خلال إحدى الندوات، حينما سألته إحدى الصحفيات هل تزوجت الفنانة زينة، ليجيب عز نافيا ذلك، لتحاول مرة أخرى الصحفية وتسأله عن علاقته بالطفلين الذين أنجبتهما زينة.

نفي أحمد عز لنسب طفليه

عندما سألت الصحفية عن علاقة عز بالطفلين، تنهد مؤكدا أنه يعشق الأطفال، ويتمنى لو كان لديه طفل، ولكنه لا يعرف أي شيء عن الموضوع، وليس لديه أي أطفال، فهو شخصية مشهورة ولو كان هناك طفلا بالتأكيد سيعرف الجميع، الأمر الذي أثار حيرة الجميع، فبعد ذلك الحوار بدأت المنازعات القضائية بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز.

إنشغال الرأى العام بقضية أولاد زينة

صارت قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز رأي عام، فزينة وضعت طفليها بأمريكا، وبعدها عادت لمصر لتحصل على إثبات نسب طفليها، حتى يكون عز هو الأب الرسمي بالمستندات لطفليها، وزوج لها في البطاقة، ولكن رغم إثبات القانون ما زال أحمد عز يرفض الاعتراف بطفليه، بالإضافة إلى إصرار زينة على الحصول على النفقة بجواز سفر منتهي .

وتتوالى مفاجآت قضية أحمد عز وزينة، فالفنانة تستخدم صوة جواز سفر ملغي منذ مدة قديمة، فقط أثناء استلامها لنفقة طفليها، الغريب أن جواز السفر ألغى منذ عام 2008، وتستخدم الآن جوز سفر مختلف، إلا أن جميع أوراقها لاستلامها نفقة طفليها، مسجلة بهذا الجواز، فضلا عن أن جميع البيانات المسجلة في دفاتر استلام الأوراق قديمة، فمدون بها أنها طالبة بكلية التجارة، بالتأكيد أن هذا الجوز لا يمكن استخدامه أثناء السفر ولكن كيف يستخدم في استلام النفقة.

زينة وأحمد عز

زينة وسر الجواز الملغي

الأمر يحمل سرا خطيرا لا يعرفه أحد، فأزمة الفنانة زينة، أو كما هو مسجل بجواز السفر وسام رضا إسماعيل، مع الفنان أحمد عز، مضى عليها 11 عام، فضلا عن أنها لم تستلم النفقات لمدة طويلة، الأمر الذي جعل المحضر يخطرها بضرورة استلام النفقة ألا وهي 72 ألف و300 جنيه، وخيرها بين الاستلام أو إيداع النفقة خزينة المحكمة.

وبالفعل استلمت الفنانة زينة مبلغ النفقة بموجب جواز السفر الملغي، وطبقا للحكم في القضية رقم 5692 لسنة 2022 أسرة مدينة نصر.

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