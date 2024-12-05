آخرهم زينة أشرف عبد الباقي.. أبناء نجوم الفن يبدعون في الإخراج

نجح العديد من أبناء نجوم الفن في إثبات موهبتهم خلف الكاميرا، حيث برزت أسماؤهم كمخرجين لامعين في عالم السينما والتلفزيون، ومن بين هؤلاء المخرجة الصاعدة زينة أشرف عبد الباقي، التي لفتت الأنظار في أولى تجاربها الإخراجية بفيلم "مين يصدق؟"، والذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45.

ورغم كون زينة أشرف عبد الباقي، حديثة العهد بالإخراج، إلا أنها الباقي ليست الأولى بين أبناء الفنانين الذين دخلوا هذا المجال، حيث سبقتها أسماء عديدة قدّمت أعمالاً سينمائية ودرامية ناجحة، ويرصد موقع الموجز أبرز هؤلاء المخرجين.

أحمد الجندي

أحمد الجندي

بدأ أحمد الجندي، نجل الفنان الراحل محمود الجندي، مسيرته الإخراجية بفيلم"حوش اللي وقع منك" عام 2007، ومن أبرز أعماله السينمائية"إتش دبور، طير أنت، لا تراجع ولا استسلام، وسيما على بابا"، أما في الدراما، فأخرج مسلسلات ناجحة مثل"الكبير أوي" ابتداءً من الجزء الثاني، و"نيللي وشيريهان"، و"أحمد اتجوز منى".

رامي إمام

المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، بدأ مشواره الإخراجي بالمسرح من خلال مسرحية "الزعيم" عام 1999، قدّم بعدها أفلامًا مميزة مثل"أمير الظلام، غبي منه فيه، بوحة، 1/8 دستة أشرار، حسن ومرقص، فضل ونعمة"، بالإضافة إلى أعمال درامية ناجحة منها"فرقة ناجي عطا الله، العراف، صاحب السعادة، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، عوالم خفية، وفلانتينو".

شادي الفخراني

رغم محدودية أعماله، إلا أن شادي الفخراني، نجل الفنان يحيى الفخراني، استطاع أن يضع بصمته في عالم الإخراج، بدأ مشواره كمساعد مخرج قبل أن يخرج مسلسلات درامية مميزة مثل "الخواجة عبد القادر، دهشة، ونوس، ونجيب زاهي زركش".

وليد الحلفاوي

وليد الحلفاوي

بدأ المخرج وليد الحلفاوي، نجل الفنان نبيل الحلفاوي، مشواره كمخرج مساعد في فيلم"سمير وشهير وبهير"، ثم عمل كمخرج منفذ في فيلم "كدبة كل يوم" ،أولى تجاربه كمخرج كانت فيلم"علي بابا" عام 2018، بالإضافة إلى أعمال درامية مثل"وش في وش، في بيتنا روبوت، سوبر ميرو".

خالد الحلفاوي

انطلق المخرج خالد الحلفاوي، شقيق وليد ونجل نبيل الحلفاوي، في عالم الإخراج عام 2015 بفيلم "زنقة ستات"،تميّز بعد ذلك بمجموعة من الأفلام مثل"كدبة كل يوم، عشان خارجين، يا تهدى يا تعدي، خلاويص، نادي الرجال السري، وتسليم أهالي"، كما أخرج مسلسلات درامية ناجحة مثل "الوصية، بدل الحدوتة تلاتة، حلوة الدنيا سكر، ومكتوب عليا".

هؤلاء المخرجون، الذين جمعوا بين الإرث الفني العريق والإبداع الشخصي، أثبتوا أن المواهب تتوارث، وأن التميز ليس حكرًا على الظهور أمام الكاميرا فقط.

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