التفاصيل الكاملة لفيلم الحريفة 2 بعد تصدره التريند

تصدر فيلم الحريفة 2 الريمونتادا، تريند محرك البحث جوجل، بعدما احتفل صناعه أمس بالعرض الخاص للفيلم بحضور عدد كبير من أبطاله بجانب مجموعة من الفنانين والمشاهير، الذين أضافوا جوًا خاصًا لهذا الحدث المميز.

أبرز الحاضرين للعرض الخاص لفيلم الحريفة 2

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، تميز العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" بحضور نجوم كرة القدم البارزين مثل فاروق جعفر، عبد الستار صبري، تامر بجاتو، وأمير مرتضى منصور، الذين أضفوا طابعًا رياضيًا على الأجواء.

فيلم الحريفة 2

كما شهد العرض الخاص مشاركة نجوم آخرين من بينهم خالد النبوي الذي حرص على مساندة نجله نور النبوي الذي يخوض أولى بطولاته المطلقة بهذا العمل، نور إيهاب، محمد ثروت، نورين أبوسعدة، مها الصغير، آسر ياسين وعائلته، أمير المصري، كزبرة، طارق الجنايني، عبد الرحمن محمد، إيمان العاصي، أبناء الفنانة أصالة الذين حضروا مع والدهم أيمن الذهبي، أحمد غزي، المنتج جابي خوري، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامية سهير جودة.

فيلم الحريفة 2

قصة فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

يستكمل الجزء الثاني من الفيلم رحلة فريق "الحريفة" عقب فوزهم بالبطولة في الجزء الأول، كما يتابع تطورات جديدة في حياتهم حيث يدخلون الجامعة، ويواجهون تحديات جديدة ويكتسبون أعضاء جدد في الفريق.

من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

أبطال فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

يضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، سليم الترك، الطفلة ريما مصطفى، وكريمة منصور، الفيلم من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني عبر شركة Tvision.

الموسم الأول من "الحريفة" تميز بمشاركة أسماء بارزة مثل شريف الدسوقي، ليلى عز العرب، بيومي فؤاد، وأحمد طلعت، مما أضاف مزيدًا من التنوع للفيلم.

نجاح فيلم الحريفة

الجزء الأول من "الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تواجد ضمن قائمة أعلى 10 أفلام من حيث الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهذا دفع المنتج طارق الجنايني إلى إنتاج الجزء الثاني من العمل، كما حقق الجزء الأول إيرادات قاربت 75 مليون جنيه.

نور إيهاب

وفي تصريحات صحفية، قالت الفنانة نور إيهاب إن الجزء الثاني من الفيلم مليء بالأحداث المشوقة، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية لاعبة كرة قدم، وهو ما يُعد هواية لها منذ الصغر، وأضافت أن العمل يضم مباريات مشتعلة بين الأبطال في إطار لايت كوميدي تشويقي.

ظهور آسر ياسين وأسماء جلال

يظهر آسر ياسين في الفيلم بدور رئيس جامعة، بينما تلعب أسماء جلال دور دكتورة جامعية، ويلتقيان مع نور النبوي وأصدقائه في أحداث العمل.

يظهر آدم، نجل المخرج طارق العريان، كضيف شرف في الفيلم، وظهر آدم بنفس اللوك الذي اشتهر به شقيقه من والدته خالد الذهبي، وهو لوك الراستا، ليكون بذلك أول ظهور تمثيلي له.

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تفاصيل الجزء الثاني من فيلم الحريفة لـ نور النبوي