خالد النبوي يحتفي بابنه نور في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا"

شهد العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" حضور الفنان خالد النبوي لدعم ابنه نور خالد النبوي، الذي يتصدر بطولة الفيلم، العرض الذي أقيم بإحدى السينمات الشهيرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، ليُسلط الضوء على نجاح الجيل الجديد من الفنانين، ويعكس الترابط الأسري والدعم في الميدان الفني.

يرصد الموجز، تفاصيل العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"

أبرز أجواء العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"

تميز العرض الخاص الخاص لفيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" بأجواء مفعمة بالحماس، حيث تألق نور خالد النبوي على السجادة الحمراء برفقة فريق العمل، وسط تفاعل إيجابي من النقاد والجمهور.

الفيلم، الذي يُعد استكمالًا للجزء الأول الناجح، يتناول عالم الرياضة من زاوية درامية وإنسانية، مما يجعله محطة بارزة في مشوار صُناعه.

نور النبوي

خالد النبوي يدعم ابنه نور في العرض الخاص

كما حرص الفنان خالد النبوي على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" لدعم ابنه نور خالد النبوي، الذي يتصدر بطولة العمل، وظهر خالد النبوي بجانب ابنه على السجادة الحمراء، معبرًا عن فخره به وبما حققه من نجاحات في بداية مشواره الفني.

هذا الدعم الأبوي أثار إعجاب الحاضرين، وأكد على العلاقة القوية التي تجمع النجم وابنه.

خالد النبوي ونور النبوي

حضور لافت لنور إيهاب ودعم عائلي مميز

خطفت الفنانة الشابة نور إيهاب الأنظار خلال العرض، حيث حضرت برفقة عائلتها التي حرصت على دعمها في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها الفنية، خاصة بعد إعلانها مؤخرًا عن فسخ خطوبتها، هذا الظهور العائلي أضاف لمسة إنسانية لافتة للأجواء الاحتفالية.

نور إيهاب وعائلتها

قصة فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"



تدور أحداث "الحريفة 2 – الريمونتادا" حول فريق رياضي يواصل رحلته بعد تحقيقه الفوز في البطولة.

يتناول الفيلم تحديات دخول الفريق إلى الجامعة للمرة الأولى، واندماجهم في بيئة جديدة مليئة بالمغامرات والحريفة الجدد، ليجمع بين الإثارة والدراما الاجتماعية.

صناع فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"

فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" من بطولة نور خالد النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، وكزبرة، إلى جانب نخبة من المواهب الشابة والطفلة ريما مصطفى، العمل من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج شركة Tvision (طارق الجنايني)، وهو مرشح لتحقيق نجاح جماهيري كبير عند طرحه في دور العرض.

فيلم الحريفة

أخر أعمال خالد النبوي

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم خالد النبوي كان فيلم "أهل الكهف"، الذي حقق نجاحًا لافتًا، الفيلم مستوحى من رواية تاريخية تناولت قصة سبعة أشخاص استيقظوا بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف تمامًا، مما جعله إضافة قيمة للأعمال التاريخية في السينما.



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