انتهى صناع فيلم الحريفة 2 الريمونتادا من التحضيرات النهائية له ومن المقرر عرضه يوم 4 ديسمبر المقبل بجميع دور العرض كما يتم عرضه يوم 5 ديسمبر بجميع الدول العربية، وبناءً على ذلك نشر مؤدي المهرجانات كزبرة فيديو طريف يجمعه بينه وبين خالد الذهبي نجل المطربة أصالة.

الموجز يكشف كواليس ارتداء نجل أصالة حجاب في فيديو طريف من كواليس فيلم الحريفة 2

نجل أصالة يرتدي حجاب في فيديو طريف من كواليس فيلم الحريفة 2

وطالب كزبرة خالد الذهبي أن يثبت له أنه حقا نجل الفنانة أصالة حيث طلب منه الغناء فرفض الأخر معلقًا " صوتي بشع".

وبعد إلحاح كزبرة قام خالد الذهبي بارتداء غطاء للرأس " طرحة" كي يوضح لكزبرة وجه الشبه الكبير بينه وبين والدته على سبيل الهزار.

خالد الذهبي كواليس الحريفة 2



فيلم الحريفة 2

وتدور قصة فيلم الحريفة 2 حيث يواصل (ماجد) مع أصدقاءه وزملاءه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

أبطال فيلم الحريفة

ويشارك في فيلم الحريفة 2 "الريمونتادا" باقة فنية من ألمع نجوم الوسط الفني وجاءوا على النحو التالي نور النبوي، أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، سليم هاني، عبد الرحمن مصطفى، شريف دسوقي، فراس سعيد، ليلى عز العرب، يوسف عمر، جمال حمزة، تامر بجاتو، أحمد طلعت، كريمة منصور.

وضيوف شرف الفيلم الفنان أحمد فهمي، أسماء جلال، نجم كرة القدم مايكل أوين، آسر يس، المعلق أيمن الكاشف، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

مسلسل 6 شهور

وفي سياق آخر عرض لنور النبوي مسلسل 6 شهور وهو مكون من 10 حلقات ومن انتاجات منصة watch it الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، ويتنافس مراد “ نور النبوي” ولطيفة “ نور إيهاب” على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية وتتحسن علاقتهما مع نهاية المسلسل،

ونال المسلسل إعجاب عددا كبيرا من الجمهور وهو بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم ، فريدة رجب، مجدي بدر، شريف حافظ تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام وإخراج مصطفى صولي.

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