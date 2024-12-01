الثلاثاء المقبل.. أبطال فيلم الحريفة 2 يحتفلون بالعرض الخاص في 6 أكتوبر

يستعد أبطال فيلم الحريفة 2 للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر بإحدي سينمات 6 أكتوبر وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائيه يوم 4 ديسمبر.



فيلم الحريفة 2

وتدور قصة فيلم الحريفة 2 بأن يواصل (ماجد) مع أصدقاءه وزملاءه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، ومن المقرر أن يشارك نجوم shark tank في إحدي مشاهد الفيلم.

وشهدت كواليس فيلم الحريفة 2 تناغم مميز وفريد من نوعه مما يضفي نجاح مدوي للفيلم.

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في فيلم الحريفة 2 "الريمونتادا" باقة فنية رائعة أبرزهم نور النبوي، أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، سليم هاني، عبد الرحمن مصطفى، شريف دسوقي، فراس سعيد، ليلى عز العرب، يوسف عمر، جمال حمزة، تامر بجاتو، أحمد طلعت، كريمة منصور.

وضيوف شرف فيلم الحريفة 2 الفنان أحمد فهمي، أسماء جلال، نجم كرة القدم مايكل أوين، آسر يس، المعلق أيمن الكاشف، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

مسلسل 6 شهور

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي ونور إيهاب حقق نجاحا واسعا ونال إعجاب عدد شريحة كبيرة من الجمهور



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، ويتنافس مراد “ نور النبوي” ولطيفة “ نور إيهاب” على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية وتتحسن علاقتهما مع نهاية المسلسل، ويعرض بشكل حصري على منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل 6 شهور

ويرصد لكم الموجز أبطال مسلسل 6 شهور كالتالي نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، فريدة رجب، مجدي بدر، شريف حافظ، أيمن عزب، بسمة نبيل، سلوى محمد علي، أحمد الحجار، أحمد فاضل، نور عبد الرحمن،محمد الإمام، علاء مرسي،محمود حافظ تأليف عمرو أبو زيد و إخراج مصطفى صولي.

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