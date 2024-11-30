رمضان 2025.. تفاصيل مثيرة عن آسر ياسين في مسلسل الحب كله

أعلن الفنان آسر ياسين عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان "الحب كله"، وسوف يتم عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل "الحب كله" لآسر ياسين

ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل "الحب كله"، للفنان آسر ياسين، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حيث يتحدث عن تأثير أزمة العملة وسعر الصرف خلال الفترة ما بين يناير 2023 إلى مارس 2024، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع سعر الدولار إلى قرابة 70 جنيهًا.

آسر ياسين

طاقم عمل مسلسل "الحب كله"

"الحب كله" يتألف من 15 حلقة، ويتناول أحداثه بشكل اجتماعي تشويقي، يجري حاليًا استكمال فريق العمل، إذ يشارك آسر ياسين البطولة مجموعة من النجوم جارٍ التعاقد معهم، المسلسل من إخراج تامر محسن وإنتاج محمد السعدي، برعاية شركة "Media Hub".

آخر أعمال آسر ياسين في الدراما

قدم آسر ياسين في موسم رمضان 2024 مسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي عُرض خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، وتألف من 15 حلقة، شاركته البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، وناقش العمل قضايا اجتماعية درامية تشويقية، حيث سلط الضوء على أزمات زوجية وصراعات تواجه الزوجين بعد اكتشاف إصابة ابنهما بالسرطان، قبل أن تكشف الأحداث أن الطفل ليس ابنهما الحقيقي، مما أدخل القصة في مزيد من التعقيد، المسلسل شارك فيه أيضًا أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، وهو من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

آسر ياسين

أحدث أعمال آسر ياسين في السينما

على صعيد السينما، بدأ آسر ياسين تصوير فيلمه الجديد "إن غاب القط"، وهو عمل اجتماعي كوميدي يضم في بطولته كل من أسماء جلال، محمد شاهين، انتصار، سماح أنور، وعلي صبحي، الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، وإنتاج شركة "Kay Oh Pictures".

آسر ياسين

إلى جانب ذلك، يرتبط آسر بفيلم "فرقة الموت" الذي يجمعه بالنجم أحمد عز، يجسد آسر في الفيلم شخصية "خُط الصعيد"، حيث يدخل في صراعات مع عز الذي يؤدي دور ضابط شرطة، تدور الأحداث في قالب أكشن مشوق، ويتميز العمل بميزانية إنتاجية ضخمة ودعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفيلم يضم نخبة من النجوم، منهم منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وأمنية خليل كضيفة شرف، العمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "Sea-Cinema" لأحمد فهمي وهاني نجيب.

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