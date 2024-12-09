زينة تؤدي مناسك العمرة بعد حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

استغلت الفنانة زينة تواجدها في مدينة جدة، حيث حضرت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، لأداء مناسك العمرة.

وقد نشرت زينة مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام الذي رصده موقع الموجز، مستخدمة خاصية "ستوري"، وظهرت في الصور وهي مرتدية عباءة سمراء وطرحة، بينما كانت تقف أمام الكعبة المشرفة.

وعلقت زينة على الصور بكلمات تعبيرية قائلة: "الحمد لله"، لتشارك جمهورها هذه اللحظات الروحانية الخاصة التي قضتها في مكة المكرمة، تأتي هذه الزيارة لتظهر زينة جانبًا إنسانيًا وروحيًا في ظل انشغالها بالفعاليات الفنية.

زينة أثناء تأدية مناسك العمرة

زينة أثناء تأدية مناسك العمرة

حضور زينة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الحالية، حضور عدد من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، وكان من بينهم الفنانة زينة التي عبرت عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في هذا الحدث السينمائي الضخم.

وذكرت زينة في تصريحات لها أنها كانت متحمسة لحضور المهرجان لأول مرة، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي باتت تحظى بها المملكة العربية السعودية في المجال الفني.

وأضافت أن المهرجان يعد من الفعاليات المهمة التي تسهم في تعزيز الحركة السينمائية في العالم العربي، وهو ما دفعها للمشاركة في هذه الدورة المميزة.

وأشارت زينة إلى أن تواجدها في مهرجان البحر الأحمر يعكس حرصها على متابعة الأفلام السينمائية الحديثة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعد المهرجانات فرصة مهمة للتعرف على آخر المستجدات في صناعة السينما، كما تسهم في فهم التنوع الثقافي والفني بين الدول من خلال اللغات السينمائية التي تقدمها.

اهتمام زينة بالمهرجانات السينمائية

تحدثت زينة في وقت سابق عن اهتمامها الكبير بالمهرجانات السينمائية بشكل عام، وأوضحت أنها دائمًا ما تكون حريصة على متابعة معظم الأفلام المعروضة في أي مهرجان سينمائي.

وتعتبر زينة أن أهم ما يقدمه أي مهرجان للفنانين هو الأفلام التي يتم عرضها، حيث تتيح لهم الفرصة للتعرف على أساليب وتقنيات جديدة في صناعة السينما، بالإضافة إلى الإطلاع على أعمال سينمائية من ثقافات ولغات مختلفة.

زينة

ولفتت إلى أنها تهتم بتحليل الأدوات السينمائية المتميزة التي تتبناها كل دولة في عروضها الفنية.

مشروعات زينة الفنية القادمة

على الصعيد الفني، تواصل زينة تصوير مشاهدها في مسلسل "العتاولة 2"، الذي من المتوقع أن يُعرض خلال موسم رمضان 2025.

يعد العمل واحدًا من أبرز المسلسلات التي تحرص على المشاركة فيها، حيث يتناول موضوعات درامية مثيرة، ويشارك في البطولة عدد من النجوم البارزين مثل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، ونسرين أمين، وتدور أحداث المسلسل في إطار مشوق يجمع بين الإثارة والتشويق.

وتواصل زينة تصوير مشاهدها، حيث عملت خلال الأسابيع الماضية على الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الهامة.

إلى جانب المسلسل، تنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، الفيلم مستوحى من رواية للكاتبة نورا ناجي، ويُعتبر من الأعمال التي تحمل رسالة اجتماعية هامة.

يناقش الفيلم قضايا المرأة وتحدياتها في المجتمع، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين المبدعين. ومن المنتظر أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لموضوعه الجريء وطريقة معالجته الدرامية.

أعمال سينمائية أخرى لزينة

وفي إطار أعمالها السينمائية، انتهت زينة من تصوير فيلم "الدشاش"، الذي يشاركها في بطولته عدد من النجوم مثل محمد سعد، وباسم سمرة، ونسرين طافش، ونسرين أمين، ومحمد جمعة، وغيرهم. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام التي تتناول قضايا اجتماعية بطريقة فكاهية، مما يجعله محط أنظار جمهور السينما.

تواصل زينة تقديم مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تجمع بين الدراما والكوميديا، مما يعكس قدرتها على التكيف مع مختلف الأدوار والتحديات الفنية.

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