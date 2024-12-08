بعد نجاح "الحريفة 2".. نور النبوي يظهر في العمرة مع نجوم الفن

شارك الفنان نور النبوي متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور التي ظهر فيها أثناء تأديته مناسك العمرة برفقة الفنانين أمير المصري ومحمد فراج.

هذه الخطوة جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه نور النبوي من خلال فيلمه الأخير "الحريفة 2"، الذي تصدر المشهد الفني ولاقى إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

ويرصد الموجز التفاصيل كاملة.

نور النبوي وأمير المصري

نور النبوي يؤدي مناسك العمرة

نشر نور النبوي صوره أثناء تأدية مناسك العمرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" مرتديًا ملابس الإحرام إلى جانب الفنان أمير المصري ومحمد فراج، وعلق عليها بعبارة: "الحمد لله.. ربنا يديمها"، معبّرًا عن سعادته بهذه اللحظة الروحانية.

لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيه وزملائه في الوسط الفني الذين انهالت تعليقاتهم بالدعاء له ولزملائه بالقبول والمغفرة، بالإضافة إلى رسائل تشجيع وإشادة بمسيرته الفنية المتألقة مؤخرًا.

نور النبوي ومحمد فراج وأمير المصري

ردود الأفعال على رحلة نور النبوي

حظيت رحلة العمرة التي قام بها نور النبوي بتقدير كبير من جمهوره، الذين رأوا فيها جانبًا إنسانيًا وروحانيًا يضاف إلى نجاحاته الفنية ولم تقتصر تعليقات المتابعين فقط على الدعوات والتمنيات الطيبة، بل عبروا أيضًا عن إعجابهم بشخصية النبوي التي تجمع بين التواضع والطموح، وهو ما جعله قدوة للكثيرين.

نجاح فيلم "الحريفة 2" في أول أيام عرضه

جاءت رحلة نور النبوي لأداء مناسك العمرة بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الحريفة 2"، الذي يُعد استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحًا ساحقًا.

يتناول فيلم "الحريفة 2" قصة مشوقة مليئة بالكوميديا، حيث يخاطب فئة الشباب بشكل خاص ويشجعهم على التمسك بأحلامهم والعمل لتحقيقها.

تم عرض الفيلم في مصر ودول عربية، وكان عرضه الخاص في السعودية محطة احتفالية مميزة لنور النبوي وفريق العمل. أبدى الجمهور إعجابه بالعمل، الذي لم يكتفِ فقط بتحقيق إيرادات عالية، بل أيضًا نال إشادات نقدية كبيرة، ما جعله حديث الأوساط الفنية خلال الفترة الأخيرة.

أبطال فيلم "الحريفة 2"



شارك في بطولة "الحريفة 2" عدد من النجوم البارزين مثل نور إيهاب، كزبرة، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، إلى جانب أسماء جديدة انضمت للجزء الثاني، منهم دونا إمام، نورين أبو سعدة، وأسماء جلال، هذا المزج بين أبطال الجزء الأول والمشاركات الجديدة أعطى الفيلم زخمًا إضافيًا وساعده على كسب قاعدة جماهيرية أكبر.

فيلم الحريفة 2

نجاحات أخرى للفنان نور النبوي

قبل نجاح "الحريفة 2"، استطاع نور النبوي أن يلفت الأنظار من خلال مسلسله "6 شهور"، الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

وحقق المسلسل نسب مشاهدة غير مسبوقة وتصدر قوائم الأعمال الأكثر متابعة عند طرحه، على الرغم من كونه أول بطولة مطلقة للنبوي في الدراما.

شاركه في بطولة المسلسل مجموعة من الفنانين، منهم نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، وسلوى محمد علي.

استطاع النبوي من خلال هذا العمل أن يثبت قدرته على تقديم أدوار متنوعة وأن يحجز مكانة مميزة بين نجوم جيله، ليصبح واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الساحة الفنية.



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