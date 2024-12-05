تعرف على توأم نور النبوي ولماذا حقد عليه في مرحلة الطفولة؟

تصدر اسم الفنان الشاب نور النبوي محركات البحث تزامنا مع العرض الخاص لفيلم "الريمونتادا" والذي يعد استكمالاً لفيلم الحريفة الجزء الاول، ويستعرض لكم الموجز ما لا تعرفه عن الفنان نور النبوي.

كريم النبوي



يعد كريم النبوي توأم الفنان نور النبوي الغير متطابق ويكبره بخمس دقائق فقط وإليك أبرز المعلومات التي لا تعرفها عن كريم النبوي.

كريم النبوي

1 _ لا يهوى التمثيل على الرغم من نشأته في عائلة متيمة بالفن.

2_ درس الاقتصاد في بالخارج "فرنسا" وكان متفوقا دراسيًا.

3_ يهوى كريم كرة القدم و السباحة والغوص و السفر مع أصدقائة.

نور النبوي عن شقيقه: لا احب المقارنه بيني وبينه

وكشف نور النبوي في حديقه عن شقيقه عن شعور الغيرة والإحباط الذي كان ينتابه نتيجة لمقارنة والدته بينه وبين شقيقه قائلا " والدتي كان دائماً تريد أن تراني مثل كريم، وأنا أتمنى اشوف ابني زي كريم، فهو من أنظف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي ومكسب لأي حد، ولكن المقارنة جعلتني أشعر في بعض اللحظات أنني فاشل، وعشت فترة طويلة من الإحباط، ولكني تركت ذلك جانباً، وتفرغت للسينما كمتفرج وصانع وهاوي".

وأضاف"كان عندي مشكلة في الطفولة إن في حد زيك في اللبس والأكل والمدرسة والعربية، وطول الوقت كنت أتمنى أن أكون متفرد، خاصة إن كريم عاقل وطول عمره شاطر، ولكني كنت لا أحب المقارنة بيني وبينه".



مسلسل 6 شهور

حقق مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي و نور إيهاب نجاحا واسعا لافتين إلى الأشادة بالدور التقني من خلال الإخراج و سرد الحوار بطريقة متشابكة وممتعة مما لا يخلق شعورا بالملل أثناء المشاهدة وهو إنتاج منصة watch it ومكون من 10 حلقات.

قصة مسلسل 6 شهور



ويستعرض لكم الموجز تفاصيل مسلسل 6 شهور حيث تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول شاب يدعى "مراد" و فتاة تدعى" لطيفة" يتقدمان لوظيفة بإحدى الشركات ويمنحهم مدير الشركة مهلة 6 شهور لاختيار واحدا منهم ومن هنا تبدأ الصراعات بينهم.

أبطال مسلسل 6 شهور



نور النبوي، نور إيهاب، إسماعيل فرغلي، مراد مكرم، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم. مصطفى ليشع ضيوف الشرف، علاء مرسي، مجدي بدر، تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد وإخراج مصطفى صولي.

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