أول تعليق من والدة نور إيهاب على فسخ خطوبة ابنتها

تعيش الفنانة نور إيهاب، حالة من الدعم الأسري بعد إعلان فسخ خطوبتها التي استمرت لمدة عامين، حيث حرصت والدتها على التواجد بجانبها خلال العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2" الذي أقيم في إحدى السينمات بمول مدينة 6 أكتوبر، في محاولة لدعمها نفسيًا ومعنويًا بعد هذه المرحلة، ويكشف الموجز تفاصيل تعليق والدة نور إيهاب

تعليق والدتها على فسخ الخطوبة

تحدثت والدة نور إيهاب لأول مرة عن الخبر الذي أثار الجدل بين جمهورها ومتابعيها، وقالت:

“اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وده قسمة ونصيب، وأنا دايمًا جنبها وبدعمها، وبقولها كده دايمًا، الله أعلم الخير فين”،وهذا التعليق يعكس الإيمان بالقضاء والقدر والحرص على طمأنة ابنتها وسط هذه الظروف.

الشائعات وضريبة الشهرة

لم تقتصر تصريحات والدة نور إيهاب على فسخ الخطوبة، بل تطرقت أيضًا إلى الحديث عن الشائعات التي طالت ابنتها في الفترة الأخيرة، حيث قالت:

“بتضايق جدًا لما بشوف الشائعات دي وببقى نفسي أرد، بس برجع أقول إن دي ضريبة الشهرة، وهي فنانة ولازم هتواجه ده، بس ربنا معاها وإحنا معاها”، و

أظهرت كلماتها دعمًا قويًا لابنتها، مع التأكيد على تحديات العمل في المجال الفني.

فيلم "الحريفة 2"

جاءت تصريحات والدة نور خلال العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2"، الذي يعد جزءًا جديدًا من سلسلة حققت نجاحًا في الجزء الأول، الفيلم يضم عددًا من النجوم، مثل كزبرة، نور النبوي، وأحمد غزي. ويُعد الفيلم فرصة جديدة لنور إيهاب لتثبت نفسها وسط زملائها في المجال الفني، خاصة في ظل الأضواء المسلطة عليها بسبب حياتها الشخصية.

مرحلة جديدة لنور إيهاب

بعد فسخ الخطوبة، يبدو أن نور إيهاب عازمة على التركيز في حياتها المهنية، فهي تُظهر تماسكًا كبيرًا بدعم من أسرتها، التي تسعى لحمايتها من أية ضغوط قد تؤثر على مسيرتها.

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