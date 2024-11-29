في رحاب النبي.. محمد مهران وزوجته يؤديان مناسك العمرة



شارك الفنان محمد مهران جمهوره بصورا له رفقة زوجته من داخل الحرم المكي.

وأعرب محمد مهران عن سعادته بتأدية مناسك العمرة حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام " اللهم لك الحمد، وأسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال وأن تغفر لنا ذنوبنا، وترزق الجميع بزيارة بيتك الحرام".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد مهران في دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وذلك بعد نجاحه في موسم رمضان السابق إثر مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور احداث مسلسل فهد البطل الذي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، يروي قصة رجل يأتي من الصعيد ويواجه تحديات كبيرة بعد دخوله السجن وخروجه منه. يتكون العمل من 30 حلقة ويقدم أحداثًا في إطار صعيدي شعبي، مع تسليط الضوء علي حياة البطل وصراعاته في هذا السياق.

أبطال مسلسل فهد البطل

يضم مسلسل فهد البطل باقة من ألمع نجوم الوسط الفني وجاءوا على النحو التالي أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، سارة سلامة، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، صفاء الطوخي، صفوة، أشرف عبد الباقي، عزت زين تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.



محمد مهران



محمد مهران

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل حياة الفنان محمد مهران، من مواليد 6 مايو 1990 في القاهرة، هو ممثل ومؤلف ومخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج 2011، شارك في عام 2012 في العرض المسرحي “حنكتب دستور جديد" الذي نال عنه جائزة الدولة التشجيعية، كما شارك في بطولة المسلسل التليفزيوني "ذات" الذي أخرجه كل من كاملة أبو ذكري وخيري بشارة.

وحاز مهران على أول بطولة سينمائية له على الإطلاق في عام 2013 من خلال فيلم (أسرار عائلية)، له أيضاً تجربة إخراجية في العرض المسرحي "المطلوب" وحاز العرض على العديد من الجوائز في الاخراج والتمثيل والديكور والموسيقى والإضاءة وأفضل عرض مسرحي في العديد من المهرجانات في كل من مصر، روسيا ورومانيا.

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