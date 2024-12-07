بالصور أبرز إطلالات النجوم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يُقام بمدينة جدة في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، يومًا حافلًا بالفعاليات المميزة، حيث أُقيمت فعالية "نساء في السينما" وسط حضور لافت لكوكبة من نجوم الفن العرب والعالميين، ويأتي هذا الحدث تأكيدًا لدور المرأة في صناعة السينما واحتفاءً بمساهمتها الكبيرة في هذا المجال.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز إطلالات النجوم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال السطور التالية.

حضور بارز لنجوم العرب والعالم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فعالية "نساء في السينما" كانت محط الأنظار، حيث جمعت عددًا كبيرًا من النجوم العرب مثل هند صبري، نبيلة عبيد، يسرا، يسرا اللوزي، صبا مبارك، لبلبة، منى زكي وأحمد حلمي، بالإضافة إلى ظافر العابدين، ماجد المصري وزوجته، ليلى علوي، إلهام شاهين، والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي.

محمد سامى ومي عمر

كما حضر الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج، أمينة خليل، ريا أبي راشد، أحمد داش، والنجمة العالمية سينثيا إريفو، إلى جانب ياسمين صبري وغيرهم.

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد

أجواء افتتاحية مبهرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

شهد حفل الافتتاح يوم الخميس حضورًا كبيرًا لنجوم من مختلف أنحاء العالم، مثل النجم العالمي ويل سميث، المخرج سبايك لي، كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس، إضافة إلى نجوم السينما العربية منهم ظافر العابدين، نادية الجندي، أروى جودة، ومنى زكي وأحمد حلمي.

ظافر العابدين

كما تألقت أسماء أخرى مثل نبيلة عبيد، مي عمر ومحمد سامي، يسرا، إلهام شاهين، بشرى، نادين نجيم، وأمينة خليل.

ياسمين صبري

إلهام شاهين

يسرا

منى زكي وهند صبري

فعاليات متنوعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يتضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برنامجًا ثريًا يشمل عروضًا لأبرز إنتاجات السينما العربية والعالمية.

ويتميز المهرجان بتنوع أقسامه، بدءًا من الأفلام الكلاسيكية المرمّمة بتقنيات حديثة، وصولًا إلى عروض للمواهب الواعدة.

كما يحتضن العديد من الندوات، وورش العمل، والمسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى حفلات موسيقية تهدف لدعم وتشجيع المواهب الصاعدة.

رسالة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

من خلال هذا الحدث السينمائي الضخم، يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دوره في تسليط الضوء على السينما العربية وإتاحة الفرصة لصناع الأفلام للتفاعل مع محترفي الصناعة العالمية.

وهو بذلك يعزز مكانة جدة كعاصمة للفن والثقافة ويجعل من المهرجان منصة تجمع بين الأصالة والحداثة.

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