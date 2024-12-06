بعد تصدره التريند.. تفاصيل فيلم سكر المعروض ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الأحمر يستضيف الفيلم الغنائي العائلي "سكر".. تصدر فيلم سكر التريند بعد اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي له للعرض ضمن فاعلياته، حيث يحمل اسم "سكر : سبعبع وحبوب الخرزيز"، وهو الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الموجه للعائلة، لعرضه ضمن فعالياته هذا العام، ويقام العرض الأول للفيلم يوم 7 ديسمبر، ويشهد استقبالًا رسميًا على السجادة الحمراء بحضور نجوم وصُنّاع الفيلم، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الإعلام والصحافة، يُذكر أن المهرجان بدأ في 5 ديسمبر ويستمر حتى 14 ديسمبر، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل

فيلم غنائي فريد من نوعه

يُعد سكر أول فيلم غنائي من نوعه في المنطقة العربية، حيث تم إصدار الجزء الأول العام الماضي، بينما يأتي الجزء الثاني برؤية إبداعية من هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، مع توزيع أحمد طارق يحيى كما شارك الفنان أحمد سعد في تقديم الأغاني.

قصة مستوحاة من رواية عالمية

تدور أحداث سكر حول أطفال يعيشون في دار للأيتام تحت إدارة صارمة، ويتحدون لمواجهة الصعوبات ورسم مستقبل مشرق، والفيلم مستوحى من رواية "Daddy Long Legs" الشهيرة، ما يجعله تجربة فنية تمزج بين الحكايات الكلاسيكية والروح العصرية.

نجوم لامعون في طاقم العمل

يشارك في بطولة فيلم سكر مجموعة من النجوم، أبرزهم:حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ماجدة زكي، محمد ثروت، كما يضم العمل عددًا من النجوم اليافعين، مثل ماريا جمعة وعبدالله خالد.

مهرجان البحر الأحمر: منصة للإبداع السينمائي

يعد مهرجان البحر الأحمر فرصة لتعزيز الإنتاج السينمائي العربي وتسليط الضوء على الأعمال الإبداعية. يواصل المهرجان تقديم تجارب سينمائية مميزة للجمهور، ويؤكد على دوره في دعم الفن السابع.

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