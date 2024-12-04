ابتلعها البحر وهي تمارس اليوجا.. معلومات عن الممثلة الروسية كاميلا

الممثلة الروسية كاميلا تتصدر التريند.. هكذا يمكن تلخيص الحادثة المؤلمة التي هزت العالم في ساعات والتي راح ضحيتها الممثلة الروسية الشابة كاميلا بيلياتسكايا، ففي لحظة استرخاء وسعي وراء السلام الداخلي أثناء ممارسة اليوجا، ابتلع البحر هذه الفنانة الموهوبة، محولًا لحظات سعادة إلى مأساة حقيقية.

بعد تصدرها التريند يعرض لكم موقع الموجز أبرز المعلومات عن الممثلة الروسية كاميلا:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة وفاة الممثلة الروسية كاميلا، حيث بدأت كاميلا يومها بشكل طبيعي بالتوجه إلى إحدى الشواطىء بجزيرة تايلاند لممارسة رياضة اليوغا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تعرضت لموجة عنيفة أثناء جلوسها على أحد الصخور جرفتها إلى البحر.

الممثلة الروسية كاميلا

من هى الممثلة الروسية كاميلا؟

كاميلا ممثلة روسية شابة، عمرها 24 عاما، وما زالت في بداية مسيرتها الفنية، وكانت رصدت كاميرات المراقبة الساعات الأخيرة في حياة كاميلا، حيث وصلت بسيارتها الحمراء إلى الشاطىء لممارسة اليوجا، واصطحبت معها حصيرة اليوجا وبالفعل جلست على أحد الصخور وبدأت في ممارسة رياضتها والاستمتاع بالجو.

لحظة غرق الروسية كاميلا

كيف توفت الممثلة الروسية كاميلا؟

وفجأة تعرضت كاميلا لموجة عنيفة أدت لسقوطها في البحر، حيث كانت تجلس على أحد الصخور، وحاول فريق الإنقاذ مساعدتها ولكن سوء الأحوال الجوية حال دون إنقاذها، وعثروا على جثمانها مساء اليوم التالي وتحديدا يوم السبت الماضي، وعثر عليها على شاطى تشاوينج نوي.



وصرح المسؤولون في تايلاند أن المنطقة التي توفت فيها كاميلا خطرة للغاية وهى منطقة جذب سياحي وغير مسموح فيها بالسباحة، حيث يصل ارتفاع الأمواج بها إلى نحو 3 أمتار، وقد تعرف على جثمان كاميلا إحدى صديقاتها بعد العثور عليها.

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