نشرة فن الموجز| قصة حقد توأم نور النبوي عليه وميرنا وليد تعتذر عن مسرحية فارس يكشف المستور

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سوف يعرض لنا موقع الموجز في السطور التالية أبرز العناوين الرئيسيه لما حدث في هذا اليوم:

تعرف على توأم نور النبوي ولماذا حقد عليه في مرحلة الطفولة؟

تصدر اسم الفنان الشاب نور النبوي محركات البحث تزامنا مع العرض الخاص لفيلم "الريمونتادا" والذي يعد استكمالاً لفيلم الحريفة الجزء الاول، ويستعرض لكم الموجز ما لا تعرفه عن الفنان نور النبوي.

قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل فقرة الساحر بطولة طه دسوقي

طرحت منصة yango" play" الإعلان التشويقي لمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي و أسماء جلال وعلي قاسم والذي يعتبر أولى أعمال منصة yango play الأصلية.

ميرنا وليد تعتذر عن إستكمال مسرحية فارس يكشف المستور

تقدمت النجمة ميرنا وليد بإعتذار إلى الفنان القدير محمد صبحي عن عدم إستكمال العرض المسرحي "فارس يكشف المستور" والذي يعرض حاليا على مسرح مدينة سنبل.

بعد جدل حلقة نيرة أشرف.. الموجز يكشف حقيقة وقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه

أحدث مسلسل ساعته وتاريخه جدلا واسعا بعد طرح البرومو الخاص به، وقيل أنه سوف يتناول قضية البلوجر ميرة أشرف، مما أغضب ذويها وزعموا إيقاف عرض المسلسل فهل بإمكانهم فعل إيقاف العمل..؟.

مايان السيد

تألق الفنان بهاء سلطان في تصدره قائمة "بيلبورد عربية" بأغنية "أنا من غيرك" لأول مرة في تاريخه, حيث احتل المركز الثالث بعد " أول مرة" و " مهبول أنا".

أولي بيا.. عمرو مصطفى يطرح أجدد كليباته|إليك الكلمات

طرح الفنان عمرو مصطفى كليب أولى بيا، منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في مصر والوطن العربي.

نور عامر منيب: قررت أرتدي الحجاب وبريئة من أي حد محتفظ بفيديوهاتي

اعلنت نور عامر نجلة الفنان عامر منيب عن رغبتها في ارتداء الحجاب واعتزال الفن، جاء ذلك من خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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