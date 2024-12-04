بهاء سلطان يتصدر التريند بأغنيته الجديدة.. إليك التفاصيل

تألق الفنان بهاء سلطان في تصدره قائمة "بيلبورد عربية" بأغنية "أنا من غيرك" لأول مرة في تاريخه, حيث احتل المركز الثالث بعد " أول مرة" و " مهبول أنا".

وشهدت أغنية أنا من غيرك الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان نجاح مدوي وحققت نسبة مشاهدات وصلت إلى 11 مليون مشاهد عبر منصة يوتيوب.



ميني ألبوم بهاء سلطان



وفي سياق آخر، كانت قد أعلنت شركة روتانا عن تعاونها مع الفنان بهاء سلطان من خلال ميني ألبوم يحمل 3 أغنيات بعنوان "كأنك مسكن".

حن عليا



تعد أغنية حن عليا أولى أغاني الألبوم وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع وسام عبد المنعم.

كأنك مسكن



تحمل اغنية كأنك مسكن عنوان اليمني ألبوم وهي من تأليف وألحان حمادة فراويلة وتوزيع حاتم محسن.



انت طيب



تعد آخر أغانيات الميني ألبوم وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم والذي تعاون مع الفنان بهاء سلطان في أغنيته الشهيرة "لو يعني بايع" وألحان أحمد محيي وتوزيع يحيى يوسف.

حفل بهاء سلطان القادم

بهاء سلطان

ويرصد لكم الموجز حفل بهاء سلطان القادم حيث يحيي الفنان بهاء سلطان حفلا غنائيًا ضخمًا بمشاركة الفنانة روبي يوم 6 ديسمبر المقبل بمنطقة القاهرة الجديدة ومن المقرر أن يقدم بهاء باقة من ألمع أغانيه مثل "أنا من غيرك"، "تعالى أدلعك"، " أنا غلطان"، ع اللي بيحصلي" مارتحناش"، "دادينا".

كلمات أغنية "كإنك مسكن" ومعلومات عن ألبوم بهاء سلطان الجديد

كلمات أغنية "كإنك مسكن"

جاءت كلمات الأغنية معبّرة عن مشاعر الفقد والتعافي، حيث تقول:

كإنك مسكن وكل أما يخلص بموت

أو زي المخدر اللي بتعاطاه من كتر الضغوط

يمكن بعدك عني تعبني لكني دلوقتي مبسوط

مش هفضل مستني قاعدلك بغني والعمر يفوت



وتتابع الأغنية:

أنا مش هكمل حياتي في عذاب

ومش هقبل إني أعيش في اكتئاب

وطبعًا بقابل أعراض انسحاب

بس شايف في أمل



وتختم بعبارات عن الأمل والنسيان:

إني هقدر أنسى وأكمل حياتي

وعادي مش وقفة على ذكرياتي

وأصبح فراقنا ده شيء اعتيادي

بعد أما كان لا يُحتمل



تفاصيل ألبوم "كإنك مسكن"

أطلق الفنان بهاء سلطان ألبومه الجديد الذي يتكون من ثلاث أغنيات متنوعة، جاءت كالتالي:

1. حن عليا

كلمات: محمد رفاعي

ألحان: وليد سعد

توزيع: وسام عبد المنعم

2. إنت طيب

كلمات: هاني عبد الكريم

ألحان: أحمد محيي

توزيع: يحيى يوسف

3. كإنك مسكن

كلمات وألحان: حمادة فراويلة

توزيع: حاتم محسن

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