بهاء سلطان وأحمد سعد يستعدان لحفل أساطير الطرب بالكويت 13 ديسمبر

يستعد المطربان بهاء سلطان وأحمد سعد لإحياء حفل جماهيري ضخم على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر، ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي".

يعد الحدث واحدًا من أبرز محطات الموسم، حيث يجتمع فيه عشاق الطرب العربي مع اثنين من ألمع نجوم الساحة الفنية.

يرصد موقع الموجز تفاصيل حفل الكويت في السطور التالية.

تفاصيل حفل الكويت وأهميته

أعلنت الجهة المنظمة "PACHA GROUP" عن الحفل الذي يحمل عنوان "أساطير الطرب"، مؤكدة أنه سيجمع بين أصوات فريدة تلبي ذائقة الجمهور من مختلف الأعمار.

وأوضح حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا الحفل يشكل جزءًا من سلسلة المفاجآت التي يقدمها مهرجان موسم الكويت الغنائي، ووصفه بأنه "أضخم تظاهرة فنية في الكويت لهذا العام".

حماس أحمد سعد بحفل الكويت

أعرب المطرب أحمد سعد عن حماسه الكبير لهذا الحدث، مشيرًا إلى ارتباطه بجمهور الكويت الذي وصفه بـ"الجمهور الذوّاق".

وأكد أنه يستعد لتقديم مجموعة مميزة من أغنياته المحبوبة، مضيفًا: "المشهد الفني في الكويت دائمًا مختلف، وجمهوره فريد من نوعه، وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل".

أحمد سعد

يذكر أن قدّم الفنان أحمد سعد حفلاً غنائياً مميزاً في دبي، حيث تألق بمجموعة من أشهر أغانيه مثل "وسع وسع"، "اليوم الحلو"، و"عليكي عيون" وتفاعل الجمهور بحماس كبير مع الأداء، مما أضفى أجواءً رائعة على الحفل الذي استمر لمدة ساعتين كاملتين.

تميز الحفل بالعديد من الفقرات المبهرة التي أضافت المزيد من الإثارة، حيث شملت عروضاً مذهلة للألعاب النارية والشو العالمي، ما جعل الأمسية ذكرى لا تُنسى للحاضرين.

وعلى صعيد الأعمال الفنية، أطلق أحمد سعد مؤخراً أغنيته الجديدة "بنت ناس" عبر منصة "يوتيوب".

حققت الأغنية نجاحاً لافتاً مع تجاوزها حاجز 5 مليون مشاهدة، ما يعكس الإعجاب الكبير من الجمهور. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

رسائل إعجاب للمطرب بهاء سلطان

من جانبه، عبّر بهاء سلطان عن سعادته البالغة بالحفل، حيث أوضح أنه تلقى العديد من الرسائل من معجبيه في الكويت تطلب أغنيات محددة وتعبر عن الترحاب الكبير بقدومه.

وقال: "سعيد بهذه المحبة وأعدهم بليلة مميزة نترك فيها ذكريات لا تُنسى".

بهاء سلطان

تعاون فني ناجح

يأتي حفل "أساطير الطرب" تتويجًا للتعاون الناجح بين "PACHA GROUP" وأبرز نجوم الغناء العربي.

وتتصدر أغنية بهاء سلطان الأخيرة "أنا من غيرك" قوائم التريند في العديد من الدول العربية، بينما يواصل أحمد سعد تألقه بمجموعة من المشاريع الغنائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا.



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