طرح ميني ألبوم للمطرب بهاء سلطان بعنوان "كأنك مسكن "

أعلنت شركة روتانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام عن طرح ميني ألبوم للفنان بهاء سلطان والذي يحمل 3 أغاني ويرصد لكم "الموجز" تفاصيل الميمي ألبوم.

حن عليا



تعد أغنية حن عليا أولى أغاني الألبوم وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع وسام عبد المنعم.

كأنك مسكن



تحمل اغنية كأنك مسكن عنوان اليمني ألبوم وهي من تأليف وألحان حمادة فراويلة وتوزيع حاتم محسن.

انت طيب

تعد آخر أغانيات الميني ألبوم وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم والذي تعاون مع الفنان بهاء سلطان في أغنيته الشهيرة "لو يعني بايع" وألحان أحمد محيي وتوزيع يحيى يوسف.



أنا من غيرك



ومن الجدير بالذكر ، أن الفنان بهاء سلطان حقق نجاحًا مدويًا في فيلم الهوى سلطان بأغنية أنا من غيرك والتي اعتبرها صناع العمل أحد أسباب نجاح الفيلم، وهي من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.



الهوى سلطان

تدور أحداث فيلم الهوى سلطان حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث. تأليف وإخراج هبة يسري.

أبطال فيلم الهوى سلطان

شارك في فيلم الهوى سلطان باقة فنية رائعة أبرزهم منة شلبي، أخمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح،جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، نورين أبو سعدة، خالد كمال، فدوى عابد.

بهاء سلطان

بهاء سلطان

ويستعرض لكم الموجز مسيرة الفنان بها سلطان حيث ولد بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، التحق بالشعبة العلمية في مرحلة الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية التقى بالفنان مصطفى كامل وأُعجب بصوته جدا ووجد فيه مشروع نجم غنائي، فعرّفه على المنتج نصر محروس وسرعان ما اقتنع بموهبته انطلاقته الأولى من خلال ألبوم فري مكس 1 بأغنية أحلف من كلمات مصطفى كامل عام 1998 تلته أغنية بيننا من ألبوم فري مكس 2 عام 2000. تلته إصدارات عديدة .

واحتل في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل» وتعاون مع كبار الشعراء مثل: مصطفى كامل، بهاء الدين محمد، مجدي النجار، نادر عبد الله، مصطفى مرسي، ، خالد الشيباني، هاني عبد الكريم؛ محمد عاطف، وكبار الملحنين: مثل حسن أبو السعود، رياض الهمشري، حسين محمود؛ وليد سعد، محمد رحيم، وائل عقيد، أحمد محي.

غاب عن الساحة الغنائية لمدة تسعة سنوات أثر خلافات مع المنتج نصر محروس وفي ديسمبر 2021 تمت المصالحة بينهما وعادا للتعاون من جديد من خلال ألبوم سيجارة.

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