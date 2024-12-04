بعد جدل حلقة نيرة أشرف.. الموجز يكشف حقيقة وقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه

أحدث مسلسل ساعته وتاريخه جدلا واسعا بعد طرح البرومو الخاص به، وقيل أنه سوف يتناول قضية البلوجر ميرة أشرف، مما أغضب ذويها وزعموا إيقاف عرض المسلسل فهل بإمكانهم فعل إيقاف العمل..؟.

مسلسل ساعته وتاريخه

تجاهل القائمين على صناعة مسلسل ساعته وتاريخه الجدل المثار من أسرة نيرة أشرف وكشفوا عن مواعيد عرض المسلسل والمقرر عرضه غدًا الخميس 5 نوفمبر حيث يعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً وهو بطولة مجموعة برنامج "كاستينج" تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة قضايا شهيرة شهدتها المحاكم المصرية، ويستعرض لكم الموجز تفاصيل الحلقة الأولى من المسلسل على النحو التالي

تفاصيل الحلقة الأولى “تلصص”

تلصص هو عنوان أولى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه المقرر عرضها غدًا الخميس وتدور أحداث الحلقة حول نادية " مايان السيد" التي تتعرض لابتزاز إلكتروني لفترة واسعة مما دفعها الشك إلى التوهم في أصدقائها المقربين وتنتهي أحداث الحلقة الأولى بعرض بعض الأرقام المختصة لحالات الابتزاز الإلكتروني للحد من انتشار مثل هذه الحالات.

مشاحنات شقيقة نيرة أشرف مع صناع مسلسل ساعته وتاريخه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات حول تجسيد الفنانة مايان السيد شخصية البلوجر نيرة أشرف مما أثار غضبها بشكل كبير.

وردت من خلال فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " المسلسل ده اتعمل على أي أساس.. إنتم عندكم علم إن نيرة عاشت سنتين في رعب وخوف وألم، وكانت بتاخد مهدئات ومكنتش بتعرف تنام من القلق، وكمان الـ5 محاضر اللي عملناهم في القاهرة والمحلة.. نيرة كان ليها حق وهي عايشة قبل ما تروح بالطريقة دي ومخدتهوش هل أنتم اتكلمتوا عن ده".



وتابعت"أنتم عندكم علم إحنا اتعذبنا قد إيه عشان نبعد الواد ده عنها.. كلمنا أهله كام مرة عشان يبعد عن نيرة، عملنا محاضر في الأقسام واتبهدلنا واتمرمطنا.. إحنا بنحاول نتعايش ونتخطى اللي حصل لنا، والمسلسل ده هيرجعنا لنقطة الصفر تاني.. إزاي مشاعر الناس عندكم ملهاش قيمة بالشكل ده".

رد مايان السيد على أسرة نيرة أشرف

نفت مايا السيد ما انتشر حول تجسيدها شخصية نير أشرف مؤكدة أنها لا علاقة لها بنيرة أشرف لافتة إلى أنها تجسد شخصية تدعى "نادية" تجسد الصعوبات التي يتعرضن لها بعض الفتيات.

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