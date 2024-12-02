عايز حقي.. والد نيرة أشرف يعلق علي تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

أثار مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مايان السيد، جدلًا واسعًا بعد أن تردد أنه يتناول قضية الطالبة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة، وأبدى والد الضحية، أشرف الغريب، اعتراضه على العمل وطالب فريق الإنتاج والمخرج بالتواصل معه لمراجعة تفاصيل الحلقات والنص.

يرصد الموجز، أول رد من والد نيرة أشرف بعد انتشار اخبار بتجسيد حكاية ابنته في مسلسل "ساعته وتاريخه".

تعليق والد نيرة أشرف على مسلسل ساعته وتاريخه

في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي، قال أشرف الغريب: "علمت أن مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي، وتفاجأت بعدم تواصل المخرج عمرو سلامة أو شركة الإنتاج معي".

وأكد الغريب أن أي عمل فني قد يتسبب في أذى نفسي للعائلة يجب مراجعته بدقة، مشيرًا إلى ضرورة تواصل فريق العمل معهم للإطلاع على النص والحلقات قبل العرض.

مايان السيد ونيرة أشرف

رد شقيقة نيرة أشرف على مسلسل ساعته وتاريخه

خرجت شروق أشرف، شقيقة نيرة، عن صمتها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، معبرة عن رفضها القاطع لفكرة تجسيد قصة شقيقتها في عمل فني، وأكدت أن نيرة عاشت سنوات من الخوف والرعب بسبب التهديدات المستمرة، مشيرة إلى أن عرض المسلسل سيعيد إلى العائلة ذكريات مؤلمة لا تزال محفورة في ذاكرتهم.

وتحدثت شروق عن معاناة العائلة المستمرة في محاولات حماية نيرة من المعتدي، متسائلة عن كيفية تقديم مثل هذه القصص في الأعمال الفنية دون أي اعتبار لمشاعر العائلات المتضررة.

وقالت في تعليقها: "إحنا عشنا أيام صعبة ولسه بنتعايش مع الألم، والمسلسل ده هيرجعنا لنقطة الصفر تاني."

تفاصيل عرض مسلسل ساعته وتاريخه

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يوم الخميس 5 ديسمبر، حيث يعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة DMC، بالإضافة إلى تلفزيون دبي ومنصة Watch It.

مسلسل ساعته وتاريخه

طرح البرومو الرسمي للعمل

قامت قناة DMC بطرح البرومو الرسمي للمسلسل، تمهيدًا لانطلاق العرض قريبًا، ويقدم المسلسل عددًا من القصص المأخوذة من ملفات المحاكم المصرية بأسلوب درامي مشوق، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو سلامة بمشاركة عمرو موسى وأحمد عادل.

مواهب جديدة في العمل

يتميز "ساعته وتاريخه" بمشاركة فنانين جدد تم اختيارهم من خلال برنامج "كاستينج"، الذي نظمه المخرج عمرو سلامة لاكتشاف المواهب الشابة ويعد المسلسل خطوة جديدة لإبراز القضايا الاجتماعية في إطار درامي متقن.

اقرأ أيضاً

قريباً.. مسلسل ساعته وتاريخه يفتح أبواب المحاكم المصرية أمام الشاشة

دراما رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "مذكرات نشال" بطولة أحمد أمين