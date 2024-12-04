نشرة فن الموجز| عقوبات نقابة المهن الموسيقية والعرض الخاص لفيلم الحريفة 2

يواصل نجوم الفن، أعمالهم الفنية بالإضافة إلى تصدرهم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمات تحيط بهم مما تجعلهم تريند عبر محركات البحث وأخر هذه الأزمات، بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن شيرين عبد الوهاب.

يرصد موقع الموجز أبرز الأحداث الفنية خلال الساعات الماضية في التقرير التالي.

بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة

قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بإصدار بيان صحفي عقب أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة التي أثارت من خلالها جدلاً كبيراً، خلال حفلها الأخير في الكويت، الذي أقيم منذ أيام قليلة هناك، وذلك بسبب حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، وبسبب الخطأ الغير مقصود الذي تعرضت له عندما قالت محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية.

ووصف مصطفى كامل حديث شيرين عبد الوهاب عن الملحن الراحل محمد رحيم بأنه إستهتاراً بكل القيم الدينية والمجتمعية والانسانية والفنية، قائلا هذه المرة غلبني صوت العقل وغلب إحساسي وأنتصر على إحساس القلب الذي كثيراً ما تعاطف وساند ودعم وألتمس الأعذار للفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، وصرخ عقلي في وجداني قائلاً أن ماحدث من شيرين عبد الوهاب هذه المرة لا يُعد إلا عبثاً وإستهتاراً بكل القيم الدينية والمجتمعية والانسانية والفنية، ويستوجب المُساءلة.

وأكد مصطفى كامل على ضرورة احترام حرمة الميث، معلقاً: حُرمة الموت وحرمة الميت لزاماً علي الجميع أن يحترمها، فما بالنا إذا كان الميت والراحل عن دنيانا أخاً عزيزاً فاضلاً لم يترك في حياتنا إلا آثاراً طيبة خالصة النقاء، سلوكاً سوياً قويماً ونجاحاً فنياً بأعماله المتميزة التي أضافت لأصحابها ممن تغنون بها الكثير والكثير من التقدير والشهرة، ومنهم وعلي رأسهم شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا

شهد العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" حضور الفنان خالد النبوي لدعم ابنه نور خالد النبوي، الذي يتصدر بطولة الفيلم، العرض الذي أقيم بإحدى السينمات الشهيرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، ليُسلط الضوء على نجاح الجيل الجديد من الفنانين، ويعكس الترابط الأسري والدعم في الميدان الفني.

فيلم الحريفة 2

من جانبه، خطفت الفنانة الشابة نور إيهاب الأنظار خلال العرض، حيث حضرت برفقة عائلتها التي حرصت على دعمها في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها الفنيةفيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" من بطولة نور خالد النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، وكزبرة، إلى جانب نخبة من المواهب الشابة والطفلة ريما مصطفى، العمل من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

الإعلان الرسمي لفيلم الهنا اللي أنا فيه

أطلقت شركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية المنتظر "الهنا اللي أنا فيه"، والذي يجمع بين النجم كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس.

وأثار الإعلان الكثير من التساؤلات حول السر الغامض الذي دفع الزوجة إلى عرض الزواج الثاني على زوجها، ليبدأ الفيلم بمفاجآت غير متوقعة.

من المقرر عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه "في دور السينما بدءًا من 18 ديسمبر المقبل، ليكون أحد الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

فيلم" الهنا اللي أنا فيه" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويشارك في البطولة حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

تكريم حورية فرغلي بهرجان هرم الإبداع الدولي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي عن تكريم الفنانة حورية فرغلي في الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر إقامتها في 25 ديسمبر الجاري.

هذه الدورة تأتي لتكون واحدة من أضخم الفعاليات الفنية والثقافية في المنطقة، حيث ستجمع نخبة من النجوم والشخصيات البارزة في مجالات الفن والإعلام والعلوم، ويعد تكريم حورية فرغلي تتويجًا لمسيرتها الفنية المميزة.



حورية فرغلي

نقابة الموسيقيين تكشف عن العقوبات المحتملة بعد التحقيق مع شيرين عبد الوهاب



أعلن المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، عن تفاصيل الإجراءات القانونية التي ستتبعها النقابة بشأن التحقيق مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في حفلها بالكويت، حيث أكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون النقابات الفنية، والذي يضمن الشفافية والعدالة في معالجة مثل هذه القضايا.

وفقاً للقانون، تتمتع نقابة المهن الموسيقية بإجراءات تحقيق دقيقة وواضحة، حيث يشرف على التحقيق لجنة مختصة تتكون من:

• عضوين من مجلس إدارة النقابة: يتم اختيارهما من قبل المجلس.

• عضو من مجلس الدولة: بدرجة نائب على الأقل، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.

تبدأ الإجراءات بمراجعة الوقائع، ثم يتقرر إما حفظ التحقيق أو إحالته إلى مجلس التأديب في حال وجود أدلة كافية تدعم اتخاذ عقوبات.

شيرين عبد الوهاب

في حالة الإحالة، يملك مجلس التأديب صلاحية فرض العقوبات المناسبة التي تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وتشمل العقوبات:

• توجيه إنذار رسمي: تحذير للعضو من تكرار المخالفة.

• إصدار لوم مكتوب: توجيه اللوم في شكل رسمي.

• فرض غرامة مالية: وفقاً لجسامة الخطأ.

• منع من مزاولة المهنة: لمدة قد تصل إلى عام.

• شطب العضوية نهائياً: من سجلات النقابة في حال كانت المخالفة خطيرة.

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